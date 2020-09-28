Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T serisinin fiyatları belli oldu!
Xiaomi Mi 10T serisi, markanın Çarşamba günü düzenleyeceği lansman ile resmi olarak tanıtılacak. Fiyat/performans düzeyiyle iddialı olacağı tahmin edilen telefonların merak edilen fiyat detayı ise sonunda netlik kazandı!
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Xiaomi Mi 10T serisi, uygun fiyat düzeyi ile dikkat çekecek!
Geçtiğimiz günlerde detaylı teknik özellikleri ortaya çıkan serinin fiyatı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunuyordu. Twitter’da isabetli tahminleriyle bilinen Sudhanshu1414 kullanıcısı, Mi 10T serisinin önerilen satış fiyatlarını paylaştı. Buna göre, serinin başlangıç modeli olan Xiaomi Mi 10T Lite 300 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Mi 10T’nin 500 Euro’dan satışa sunulacağını belirten Twitter hesabı, kamera odaklı Pro versiyonunun ise 550 Euro’dan başlayacağını ifade etti.
Xiaomi Mi 10T Pro modeli, özellikle güçlendirilmiş arka kamera performansı ile ilgi çekmeye çalışacak. 6.67 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonda 144Hz ekran tazeleme hızı bulunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Mi 10T Pro, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Arka kamera tarafında ise 108+13+5 megapiksel çözünürlüklü sensör paketine OIS destek veriyor. Ön yüzünde 20 megapiksellik bir kameraya sahip olan telefon, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile dikkat çekiyor.
Serinin standart modeli Mi 10T ise kamera ve depolama tarafında küçük değişiklikler ile geliyor. Ekran, işlemci ve RAM detayları korunurken, 256 GB depolama seçeneği bu telefonda yer almıyor. Ayrıca telefonun üçlü arka kamera paketine 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensör ev sahipliği yapıyor. Pro versiyonda yer alan OIS desteğinin Mi 10T’de bulunmadığını belirtelim.
Henüz detayları tam olarak öğrenilemeyen Xiaomi Mi 10T Lite da orta-üst seviye özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Qualcomm Snapdragon 700G serisi bir işlemciye sahip olacağı belirtilen telefonda 5G desteğinin yanı sıra 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunacak. Bu telefon ile ilgili daha detaylı bilgiyi ise 30 Eylül’deki tanıtımda öğrenebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo, iki yeni telefonla TENAA’da görüntülendi!
Vivo, geçtiğimiz günlerde üç farklı üyesiyle V20 ailesini tanıtmıştı. Bugün TENAA’da görüntülenen iki farklı cihaz ise bu ailenin daha da genişleyeceğine işaret olabilir. Henüz pazar isimleri bilinmeyen bu iki telefondan V2031A, V20 serisine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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V2031A, Vivo V20 ailesine oldukça benziyor!
V2031A model isimli cihaz, tıpkı V20 Pro ve V20 SE’de olduğu gibi 6.44 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ancak kameralar, bu cihazlara göre bir seviye geride kalıyor. Üçlü arka kamera sistemi 48 MP ana kamera, 8 MP ikincil (muhtemelen ultra geniş açı) kamera ve 2 MP yardımcı kameraya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar bu dizilim V20 SE ile aynı gibi görünse de LED flaşın konumu ve ön kameranın 16 MP olması V2031A’yı farklı kılan özellikler.
Bu telefonda 2.0 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci 6 ya da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. 5G desteğine de sahip olacak olan V2031A, microSD kart yuvasına yer vermiyor. V20 ailesinin diğer üyeleri gibi 4020 mAh kapasitesindeki batarya, 33W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak söylentilere göre bu telefon, kutusundan 18W’lık bir şarj aletiyle sunulacak.
V2034A giriş seviyesine hitap ediyor!
V2034A model adına sahip olan bu cihaz ise V20 serisine benzer tasarımıyla yine bu ailenin bir üyesi olarak tanıtılsa bile giriş seviye özellikleriyle bu kategoride konumlandırılacak. 5G desteği bulunmayan cihaz 6.52 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Diğer modellere göre bir nebze daha büyük olan bu ekranda çözünürlükten taviz verilmiş.
4910 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olan V2034A, kamera dizilimiyle de giriş seviyesinde olduğunu belli ediyor. 13 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik iki yardımcı kameranın destek olduğu bu dizilim, sol üst köşede yer alıyor. Önde bulunan özçekim kamerası ise 8 MP değerinde. Yine 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan bu modelin birkaç farklı konfigürasyonla satışa sunulması bekleniyor. 4, 6 ve 8 GB RAM kapasitelerinin 64 ve 128 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiğini göreceğiz.
Her iki modelin de ne zaman tanıtılacağı, satış isimleri veya fiyatları belli olmasa da özelliklerine bakılarak sessiz bir tanıtım yapılacağı öngörülebilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo A33 giriş seviye özellikleri ile tanıtıldı!
Oppo, yeni giriş seviye telefonu A33 modelini tanıttı. Firmanın uygun fiyata çıkarmayı planladığı akıllı telefonun teknik özellikleri kesinleşti.
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Oppo A33 Snapdragon 460 ile piyasaya çıkıyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni bir cihaz daha ekliyor. Firma giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu A33 modelini tanıttı. A53 bazı konularda benzeyen akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Cihaz gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden almakta. Öte yandan 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefon, piyasadaki diğer rakiplerine göre benzer özelliklere sahip. 6.5 inçlik 90Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefon HD panel ile kullanıcılarını karşılayacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip Oppo A33, bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 5000 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayan akıllı telefon, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip olacak. İçerisindeki işlemci dışında A53 modeline nazaran daha düşük seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, 155 dolarlık fiyat etiketine sahip. Nane yeşili ve gece siyahı renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 1 Ekim tarihinde piyasaya sunulacak. Bakalım firma yeni bütçe dostu cihazı ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme Q ailesinin yeni üyesinin tanıtım tarihi sızdırıldı!
Realme Q serisine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun 13 Ekim tarihinde tanıtılacağı ortaya çıktı.
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Realme Q serisinin yeni üyesi 13 Ekim’de tanıtılacak!
Realme Q serisi için yeni bir cihaz geliştiriyor. Firmanın akıllı telefon dünyasında yer alan alternatiflerini arttırmak istediği hali hazırda bilinirken, bu adımda ilk gelişmeler de ortaya çıktı. Digital Chine Station sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile birlikte serinin yeni üyesinin olası birkaç teknik özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı. Ortaya çıkan bu sızıntıya göre cihaz Realme UI 2.0 arayüzüne sahip olacak ve 5G özellikli olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Öte yandan cihazın delikli OLED ekran ile piyasaya çıkacağı öğrenilirken, ekran altında bir adet de parmak izi okuyucusu bulunacak.
Batarya kısmında 65W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkan akıllı telefon, oldukça farklı tasarım anlayışına sahip olacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ekran altı kameraları akıllı telefon duyurusu yapan firmanın, Realme Q serisi için böyle bir plana sahip olmadığı sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Zira akıllı telefon daha önce de bahsettiğimiz gibi delikli ekran ile piyasaya çıkacak. 13 Ekim tarihinde tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonun, amiral gemisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bakalım Realme, yeni akıllı telefonu ile birlikte kuvvetli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.