Xiaomi, ilk çeyrek raporunu yayınladı!

Xiaomi, ilk çeyrek için kazanç raporunu yayınladı ve rakamlar beklentinin üzerinde çıktı. Şirket 2019‘a amiral gemisi Mi 9 ve Redmi Note 7 serisi ile güçlü bir giriş yaptı. Çin’in yerel piyasası dışındaki satışlar sayesinde Xiaomi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 27 artış gösterdi. Bu oran ile tahmin edilenden 6.3 milyar $ daha fazla gelir elde etti.

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Akıllı telefon satışlarında durgun iç piyasaya ve % 21’lik düşüşe rağmen marka, dünya çapında ilk çeyrek için 27.9 milyon adet ürün sattı. Xiaomi, üst üste yedinci kez ilk çeyrek için Hindistan‘ın en iyi akıllı telefon satıcısı ve Batı Avrupa‘da ilk dörde girmeyi başardı. Global pazarda MIUI kullanıcılarının, şu an yıllık bazda % 37 artış göstererek 260 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Xiaomi, akıllı telefon sektörünün yanında, geçtiğimiz yıla göre % 70 artış gösteren, 171 milyon üniteyi geçtiği IoT cihazları ile dikkat çekiyor. Markanın internet hizmetleri de % 31,8 oranında büyüdü. Ayrıca Mi Home mağazalarının dünya genelinde toplam 480 yetkili mağazasının bulunduğu biliniyor ve hızla artmaya devam etmesi bekleniyor.