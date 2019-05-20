Huawei kullanıcıları için Android kısıtlamaları ne anlama geliyor

Google tarafından Android lisans haklarının Huawei için askıya alınmasından sonra, BBC News bu kısıtlamaların etkilerini,anlamlarını ve yapılabilecekleri içeren haber paylaştı.

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Mevcut Huawei kullanıcıları için bu kısıtlamalar ne anlama geliyor

Google’ın Android lisans kısıtlamalarından sonra, halihazırda Huawei cihaza sahip olan kullanıcılar, akıllarında pek çok soru işareti oluştu. Soruların çoğu ise güncelleme desteği ve var olan Google hizmetlerini kullanmaya devam edip edemeyeceği üzerineydi.

BBC News haberine göre; mevcut Huawei akıllı telefon kullanıcıları Google Play hizmet güncellemelerini yapabilecek, güvenlik güncellemelerini uygulayabilecek, uygulamaların yeni versiyonlarını Google Play aracılığı ile indirebilecekler. Ancak Google bu yıl içerisinde Android’in yeni versiyonunu tanıtırsa, Huawei cihazlar bu güncellemeyi alamayabilir. Ayrıca önümüzdeki süreçte Google’ın Haritalar ve Youtube uygulamaları cihaz içerisinde olmayabilir. Bunlara rağmen Huawei, açık kaynaklı Android işletim sistemini yeni cihazlarında kullanabilir.

Huawei bu konuda ne yapabilir

Geçtiğimiz çarşamba günü Trump hükümetinin Huawei’yi kara listeye almasının ardından cumartesi günü Japon medyasına konuşan Huawei CEO’su Ren Zhengfei ‘Biz zaten bunun için hazırlanıyorduk.’ dedi. Nikkei gazetesi ise ‘ her yıl 67 milyon dolarlık parça satın alan Huawei kendi bileşenlerini geliştirmeye devam edecektir.’ açıklamalarına yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri; Huawei’nin yeni nesil 5G alanında yaptığı çalışmaların ülkeleri için bir tehlike unsuru olduğunu düşünüyor. Huawei tarafı ise bu iddiayı şiddetle reddederken şirket ekipmanlarının Çin’in izleme faliyetleri ile alakası ve bağı olmadığını savundu. CCS Insight’tan Wood Huawei’nin bu gelişmeler için ise ‘ Huawei çipset üzerindeki çalışmalarına benzer bir şekilde kendi uygulama galerisini ve yazılımlarını geliştirmek için çok çalışıyor. Şüphesizki bu çalışmalar, şirketin kendi kaderini yönetme arzusunun bir parçası.’ dedi.

Huawei’nin kısa dönemdeki zararı ne olur

BBC teknoloji editörü tarafından ele aldığı makalede ” Akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar, Google Play Store, güvenlik güncellemeleri ve sanal asistana sahip olmayan cihazlar satın almak istemeyeceklerdir. Bu durum kısa vadede batıda Huawei için ciddi hasar verebilir. Uzun dönemde ise Huawei, kısıtlamalardan dolayı Google’ın işletim sistemine alternatif bir yazılım arayışına girmesine neden olabilir

Huawei cephesinden baktığımızda ise şirket bu kısıtlamalara hazırlıklı olduklarını belirtiyorlar. Die Welt’e verilen demeçte ‘kendi işletim sistemlerimizi hazırlıyoruz, B planlarımız var.’ açıklamaları belirtilmişti. Lisans hakları Huawei’nin 2020 yılında Samsung’u geçme ve en çok telefon satan marka olma arzusunu azaltabilir.” açıklamalarına yer verdi.