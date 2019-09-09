Huawei ve ABD arasında yaşanan ticari ambargonun ilk kurbanı merakla beklenen Huawei Mate 30 serisi olmuştu. Huawei Mate 30’un Play Store ve diğer Google servislerini kullanıp kullanamayacağı merak edilirken, markanın tepe yöneticisinden flaş bir açıklama geldi.

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Google uygulamalarının kurulu olmayacağı Huawei Mate 30 için önemli açıklama!

Daha önce de belirttiğimiz üzere, Huawei Mate 30 serisinde büyük olasılıkla Google uygulamaları ön yüklü olarak gelmeyecek. Bu sebepten dolayı kullanıcıların Play Store başta olmak üzere Gmail, Haritalar, Chrome, YouTube ve Drive gibi servisleri kullanamama riski bulunuyor.

Huawei CEO’su Richard Yu, IFA 2019 fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada markanın bu konu ile ilgili geçici bir çözüm bulduğunu ifade etti. Uygulamaların Android’in AOSP sürümünde harici olarak kurulup kurulamayacağına baktıklarını belirten Yu, sürecin kullanıcılar tarafında herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını söylüyor. Ancak Huawei’nin Google servislerini çalıştırsa bile Play Store yerine yan uygulamalara başvurması, güvenliğe önem veren kullanıcılar için soru işareti yaratabilir.

Bundan önce Meizu benzer bir yola başvurmuş ve işletim sisteminin AOSP sürümünde farklı bir uygulama marketinin kullanılmasına izin vermişti. Huawei Mate 30’un Google uygulamalarından mahrum kalması durumunda markanın App Gallery uygulama marketi haricinde farklı bir yan uygulamaya ihtiyaç duyulacak.

Bütün bu olumsuzlara rağmen Huawei’nin bu yılın sonuna kadar küresel pazarda mevcut pozisyonunu koruması bekleniyor. 2019’u 300 milyon adet akıllı telefon satışı ile kapatmayı hedefleyen marka, Mate 30 serisi ile beraber kalan 90 milyon cihaz satışını gerçekleştirebilir.