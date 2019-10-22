Xiaomi 2020’de ondan fazla 5G telefon çıkarmayı planlıyor!

Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin önümüzdeki yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti.

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Xiaomi 5G planları

Henüz dünyada yeterince yayılmamasına rağmen bu yıl Samsung ve Huawei gibi pek çok akıllı telefon üreticisi özellikle üst seviye cihazlarında 5G modeme yer vermeye başladılar. Çinli teknoloji devi de bu markalardan biri. Şirketin CEO’su Lei Jun Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansında şirketin 2020‘deki 5G planlarından söz etti.

Jun, şirketin gelecek yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti. Bu yeni bağlantı teknolojisi konusunda telekomünikasyon şirketlerinin de ellerini çabuk tutması gerektiğini vurguladı. CEO ayrıca endüstrideki insanların 2020‘de 4G telefonların 5G modemli rakipleriyle mücadele edemeyeceklerini düşündüklerini de belirtti.