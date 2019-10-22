Akıllı Telefonlar
Xiaomi 2020’de ondan fazla 5G telefon çıkarmayı planlıyor!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin önümüzdeki yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti.
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Xiaomi 5G planları
Henüz dünyada yeterince yayılmamasına rağmen bu yıl Samsung ve Huawei gibi pek çok akıllı telefon üreticisi özellikle üst seviye cihazlarında 5G modeme yer vermeye başladılar. Çinli teknoloji devi de bu markalardan biri. Şirketin CEO’su Lei Jun Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansında şirketin 2020‘deki 5G planlarından söz etti.
Jun, şirketin gelecek yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti. Bu yeni bağlantı teknolojisi konusunda telekomünikasyon şirketlerinin de ellerini çabuk tutması gerektiğini vurguladı. CEO ayrıca endüstrideki insanların 2020‘de 4G telefonların 5G modemli rakipleriyle mücadele edemeyeceklerini düşündüklerini de belirtti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini aldı!
Xiaomi şirketinin ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini aldığı TigerMobiles sitesinin sızıntı haberiyle ortaya çıktı.
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Xiaomi yeni ekran tasarımı
Hızla yükselen ekran-kasa oranları ve çerçevesiz ekran trendinin önündeki en önemli engel hiç kuşkusuz telefonların ön kameraları. Akıllı telefon üreticileri bu konuda geliştirdikleri açılır-kapanır ön kamera ya da dönebilen kamera tasarımlarının bir adım önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdılar.
Samsung ve Oppo gibi üreticiler ön kamerayı ekranın altına gizlemek için çeşitli çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gelen son habere göre Çinli teknoloji devi de bu kez ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini almış gibi gözüküyor.
TigerMobiles sitesinin sızıntı haberinde üreticiye patentin 30 Eylül’de CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) tarafından verildiği belirtiliyor. Paylaşılan tasarımlar da kameraların konumu hakkında bilgi veriyorlar.
Akıllı Telefonlar
Sony için Android 10 alacak modeller belli oldu
Sony için Andorid 10 güncellemesi alacak telefonların listesi belli oldu. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı.
Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.
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Sony tarafında Android 10 güncellemesi alacak modeller
Sony Xperia 5
Xperia 1
Xpreia XZ3
Xperia XZ2
Xpreia XZ2 Kompakt
Xperia XZ2 Premium
Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Yeni modeller ile listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.
Listeye baktığımızda genel olarak üst segment akıllı telefonların olduğunu görüyoruz. Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.
Sony’nin 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Şimdilik bu konu hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4, 11W kablosuz şarj destekleyecek!
Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin 11W kablosuz hızlı şarj desteği sundukları Kablosuz Güç Konsorsiyumunun raporuyla ortaya çıktı.
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Google Pixel 4 kablosuz şarjı
Amerikalı teknoloji devi Google‘ın geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikle tanıttığı Pixel 4 ailesinin kablosuz şarj özelliklerinin detayları sonunda belli oldu. Kablosuz Güç Konsorsiyumunun sitesinde paylaşılan raporda serinin her iki üyesinin de 11W kablosuz hızlı şarjı destekledikleri belirtiliyor.
Ayrıca Pixel 4 ve 4 XL telefonları Qi standardındaki herhangi bir kablosuz şarj aletiyle hızlı şarj edilebilecekler. Geçen yıl tanıtılan Pixel 3 serisi ise sadece Pixel Stand cihazıyla ya da Google‘ın onayladığı şarj aletleriyle hızlı şarj olabiliyorlardı.