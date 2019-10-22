Google Pixel 4, 11W kablosuz şarj destekleyecek!

Samsung Galaxy A51 modelinin Geekbench benchmark uygulamasından aldığı sonuçlarla beraber belli başlı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A51 Geekbench sonucu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yenilen Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A51‘in Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Yine bu yıl tanıtılan Galaxy A50 ve Galaxy A50s modellerinin yenilenmiş versiyonu olan telefon; testten tek çekirdekte 323, çoklu çekirdekte ise 1.185 skorunu aldı.

Alınan sonuçlara göre telefonda Galaxy A50s modeli gibi Exynos 9611 işlemcisine yer verildiği tahmin ediliyor. 4 GB RAM‘li telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu Samsung One UI 2.0 arayüzüyle çıkacak. Telefonun diğer teknik detayları ise henüz netleşmedi.