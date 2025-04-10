Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 15 ile devam ediyor. Türkiye’de geçmişte çok sevilen markalardan birisi olan Xiaomi markasının tepe modeli olan Xiaomi 15 kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Xiaomi amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 kompakt boyutta kamera anlamında dolu dolu bir telefon. Üçlü 50MP kamerasının olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK kamera testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/xiaomi-15-camera-test/

Xiaomi 15 Nasıl Fotoğraf Video Çekiyor?: https://youtu.be/zOET0hWtGM4

Xiaomi 15 İnceleme: https://youtu.be/cqFwy9QDajw

Xiaomi 15 Kutu Açılışı: https://youtu.be/Z_GtCVTgSbo

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