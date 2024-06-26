WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellendi. 2024 yılında WhatsApp desteği bitecek telefonlar belli oldu. WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. İşte 2024 WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi.
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2024 WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar Açıklandı, İşte WhatsApp Desteği Bitecek Telefonlar
WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Meta, uygulamayı sürekli geliştirerek yeni özellikler eklemesine rağmen geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumluluğunu koruyor. Ancak, teknoloji ilerledikçe bazı eski cihazlar için destek sonlanmak zorunda kalıyor. Bu durumda WhatsApp desteği bazı telefonlar için bitecek. 2024 yılında WhatsApp desteği bitecek telefonlar nihayet belli oldu.
2024 yılında, WhatsApp 35’ten fazla cihaz için desteği sona erdirecek. CanalTech’in haberine göre, WhatsApp, eski sürüm Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda güncelleme almayı durdurdu. Listede Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG ve Apple modelleri yer alıyor. WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, listede yer alan eski cihazlarını daha yeni modellerle değiştirmeleri gerekecek.
İlginç bir şekilde, listedeki bazı cihazlar hala iyi donanıma sahip olsalar da, yazılım güncellemeleri almadıkları için WhatsApp desteğini kaybedecekler. Şu anda WhatsApp, yalnızca Android 5.0 ve üstü veya iOS 12 ve üstü işletim sistemine sahip cihazları destekliyor.
Halihazırda WhatsApp desteği biten telefonlar şöyle:
Samsung
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Express 2
- Galaxy Grand
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S 19500
- Galaxy S3 Mini VE
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 Mini I9190
- Galaxy S4 Mini I9192 Duos
- Galaxy S4 Mini I9195 LTE
- Galaxy S4 Zoom
Motorola
- Moto G
- Moto X
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
Huawei
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
Lenovo
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
Sony
- Xperia Z1
- Xperia E3
LG
- Optimus 4X HD P880
- Optimus G
- Optimus G Pro
- Optimus L7
Bu cihazlardan çoğu yedi yıldan fazla süredir piyasada ve bazı kullanıcılar tarafından hala aktif olarak kullanılıyor. Ancak WhatsApp, daha yeni donanımlar ve güncellenmiş yazılımlar üzerinde odaklanmayı tercih ederek, bu cihazlar için desteği sona erdirme kararı aldı. Peki yeni dönemde WhatsApp desteği kesilecek telefonlar hangileri?
2024 WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesine bu yıl eklenecek cihazlar ise şöyle:
- Sony Xperia M
- Lenovo A820
- Faea F1
- THL W8
- Archos 53 Platinum
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- ZTE V956
- ZTE UMi X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
Eğer WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesinde yukarıda belirtilen cihazlardan birine sahipseniz, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmek için daha yeni bir cihaza geçmeyi düşünmeniz gerekebilir. Bu değişiklikler, kullanıcıların daha güvenli ve güncel bir mesajlaşma deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp desteği biten telefonlar listesindeki bir cihazı halen kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!