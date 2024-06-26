WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellendi. 2024 yılında WhatsApp desteği bitecek telefonlar belli oldu. WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. İşte 2024 WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi.

2024 WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar Açıklandı, İşte WhatsApp Desteği Bitecek Telefonlar

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Meta, uygulamayı sürekli geliştirerek yeni özellikler eklemesine rağmen geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumluluğunu koruyor. Ancak, teknoloji ilerledikçe bazı eski cihazlar için destek sonlanmak zorunda kalıyor. Bu durumda WhatsApp desteği bazı telefonlar için bitecek. 2024 yılında WhatsApp desteği bitecek telefonlar nihayet belli oldu.

2024 yılında, WhatsApp 35’ten fazla cihaz için desteği sona erdirecek. CanalTech’in haberine göre, WhatsApp, eski sürüm Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda güncelleme almayı durdurdu. Listede Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG ve Apple modelleri yer alıyor. WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, listede yer alan eski cihazlarını daha yeni modellerle değiştirmeleri gerekecek.

İlginç bir şekilde, listedeki bazı cihazlar hala iyi donanıma sahip olsalar da, yazılım güncellemeleri almadıkları için WhatsApp desteğini kaybedecekler. Şu anda WhatsApp, yalnızca Android 5.0 ve üstü veya iOS 12 ve üstü işletim sistemine sahip cihazları destekliyor.

Halihazırda WhatsApp desteği biten telefonlar şöyle:

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 Mini I9190

Galaxy S4 Mini I9192 Duos

Galaxy S4 Mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Bu cihazlardan çoğu yedi yıldan fazla süredir piyasada ve bazı kullanıcılar tarafından hala aktif olarak kullanılıyor. Ancak WhatsApp, daha yeni donanımlar ve güncellenmiş yazılımlar üzerinde odaklanmayı tercih ederek, bu cihazlar için desteği sona erdirme kararı aldı. Peki yeni dönemde WhatsApp desteği kesilecek telefonlar hangileri?

2024 WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesine bu yıl eklenecek cihazlar ise şöyle:

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Eğer WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesinde yukarıda belirtilen cihazlardan birine sahipseniz, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmek için daha yeni bir cihaza geçmeyi düşünmeniz gerekebilir. Bu değişiklikler, kullanıcıların daha güvenli ve güncel bir mesajlaşma deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp desteği biten telefonlar listesindeki bir cihazı halen kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!