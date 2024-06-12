Toyota GR Yaris az daha Toyota Başkanı‘na mezar oluyordu. Performans araçları söz konusu olduğunda uygulamalı yaklaşımıyla tanınan Akio Toyoda, Toyota’nın eski başkanı ve CEO’su olarak “Morizo” takma adıyla pek çok yarış etkinliğine katılıyor. Halen şirketin yönetim kurulu başkanı olan Toyoda, 67 yaşında olmasına rağmen yarışlara katılmaya devam ediyor. Bu tutkusunun son örneği, Aralık 2023’te Japonya’daki Shimoyama parkurunda yaşandı. Son olarak Toyota GR Yaris ile yarışan 67 yaşındaki CEO, araçla takla attı ve kaza yaptı.

Toyota GR Yaris ile Yola Çıkan Toyota Başkanı Akio Toyoda’nın Yarış Tutkusu Canına Mal Oluyordu

Toyota Teknik Merkezi Shimoyama, Nisan 2024’te tam kapasite faaliyete geçti ve Nürburgring pit şeridine benzeyen iç yapısıyla dikkat çekiyor. Tesiste birçok test gerçekleşiyor. Toyota başkanı da araçları yerinde kendi test etmekten zevk alıyor.

Toyota GR Yaris ile piste çıkan Toyoda’nın kullandığı hot hatch ciddi bir kaza geçirdi. Toyoda, direksiyondayken, dokuz kez Japonya ralli şampiyonu olan Norihiko Katsuta da yardımcı pilot olarak yanında yer aldı. Yani direksiyonda Toyoda’dan başka biri vardı.

Kazanın ardından yayınlanan araç içi görüntüler, ralli aracının bir tümseğe çarparak devrildiğini gösteriyor. Katsuta, kaza yapan araçtan kendini kurtaran ilk kişi oldu. Performans hatchback’i, tekerlekleri yukarı bakacak şekilde durdu. Neyse ki her ikisi de kazayı yara almadan atlattı ve bu olay, Ar-Ge merkezinin açılışında anlatılacak bir hikaye olarak kaldı. Görüntüleri haberin sonundaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Toyota, yeni tesisin açılış töreni sırasında ağır hasarlı Toyota GR Yaris‘i sergilemeyi tercih etti. Bu karar, şirketin araçları sınırlarına kadar test ettiğini ve dayanıklılığını kanıtlamak için bu tür testlerin önemli olduğunu göstermek amacıyla alındı. Genellikle hasarlı araçlar tamir edilip yeniden test edilirken, bu kez bir istisna yapılarak hasarlı araç sergilendi.

Akio Toyoda, GR modellerinin yaygınlaşmasının ardındaki itici güç ve tek seferlik GRMN Century gibi özel modellerde de bu etki görülüyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisinin eski başkanı, içten yanmalı motorların geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini savunuyor ve elektrikli araçların pazar payının %30’u geçemeyeceğini iddia ediyor. Toyota elektrikli araçlar konusunda lider bir marka olsa da, firmanın eski başkanının bu açıklamaları önemli.

Cep roketi olarak da anılan Toyota GR Yaris‘in içindeki üç silindirli turbo motor, LBX crossover modeline yaklaşık 300 beygir gücüne sahip 1.6 litrelik ünite olarak geçiş yapacak. Bu gelişme, Toyota’nın performans araçları ve içten yanmalı motor teknolojilerine verdiği önemin bir göstergesi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Yaris GR ile yapılan bu kaza Toyota’nın hangi yönünü vurguluyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!