Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz Aralık ayında, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemisi telefonlarını Çin’de tanıttı. Bu durumda, Xiaomi 14 serisi amiral gemisi akıllı telefonların bu yılın sonunda iç pazarda piyasaya sürüleceği söyleniyor. GSMChina tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Xiaomi 14 ve 14 Pro’nun model numaralarını ortaya çıkardı. Her iki telefonun lansman süresi de model numaralarından çıkarılabilir.

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IMEI veritabanında 23127PN0CC / 23127PN0CG ve 23116PN5BC / 23116PN5BG model kodlarına sahip iki yeni cihaz ortaya çıktı. Bu cihazlar, sırasıyla Xiaomi 14 ve 14 Pro olarak belirtilmiştir. “C” ile biten model kodları Çin varyantlarını, sonunda “G” olanlar ise global versiyonlarını temsil ediyor. 2312 ve 2311 rakamları, Xiaomi 14 serisinin Çin’de Kasım veya Aralık aylarında resmiyet kazanabileceğini düşündürüyor. Xiaomi 14 ve 14 Pro’nun birkaç ay sonra küresel pazara sunulması muhtemel görünüyor.

Raporlar, Xiaomi 14 serisinin Xiaomi 14 Ultra’yı da içereceğini gösteriyor. Henüz bu cihaz hakkında çok fazla bilgi bulunmadığından, 2024 yılının 2. çeyreğinde Çin’e gelmesi bekleniyor. Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra’nın yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olması bekleniyor. Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Son raporlar, Xiaomi 14 Pro’nun düz ve kavisli kenarlı ekran seçenekleriyle gelebileceğini iddia ediyor. Arka kamera kurulumunun, birincil lensinin 1 inçlik Sony IMX989 olabileceği ve üç adet 50 megapiksel kamera içereceği tahmin ediliyor. Ayrıca, kurulumun bir periskop yakınlaştırma kamerasını da içermesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Pro’nun ön kamerasının muhtemelen 4K video kaydını destekleyeceği düşünülüyor. 14 Pro’nun iki farklı versiyonunun bulunması muhtemeldir ve bunlar sırasıyla 5.000 mAh pili ve 90W ve 120W şarj desteğini içerebilir.