Xiaomi’nin en son akıllı telefonu olan Xiaomi 13 Ultra, özel kamera kurulumu ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir rapora göre, cihaz Avrupa’da daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülebilir. Hollandalı perakendeci Belsimpel, Xiaomi 13 Ultra’nın 12GB RAM ve 512GB depolama modelini 1.299 euro fiyatla satacağını duyurdu. Alman perakendeci Gomibo ise cihazı 1.277 euro fiyatla listeledi. Bu fiyatların Xiaomi 13 Ultra’nın resmi Avrupa çıkış fiyatları olması bekleniyor. Ancak, Xiaomi henüz cihazın resmi Avrupa lansman tarihini açıklamadı.

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Xiaomi 13 Ultra, etkileyici bir amiral gemisi deneyimi sunmak için tasarlanmış bir telefon. 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı, 1440p çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 8 Serisi işlemci, 16GB RAM ve geniş depolama seçenekleriyle birlikte sorunsuz performans sunuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 1 inç 50MP Sony IMX989 birincil kamera sensörlü Leica Vario-Summicron lens ile donatılmış benzersiz bir kamera kurulumuna sahip olması. Ayrıca, ultra geniş sensör ve telefoto lenslerle desteklenen diğer kamera özellikleri de bulunuyor. Selfieler için ise 32MP ön kamera kullanılıyor.

Xiaomi 13 Ultra, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan MIUI 14 kaplamasıyla birlikte gelir. 5.000mAh pil kapasitesiyle donatılan cihaz, hızlı kablosuz şarj ve kablolu hızlı şarj gibi çeşitli şarj seçenekleri sunuyor. Xiaomi 13 Ultra’nın Avrupa’da daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak resmi fiyatlar ve çıkış tarihi Xiaomi tarafından henüz açıklanmadı. Bakalım bu canavar Türkiye pazarına gelecek mi?