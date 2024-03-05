Samsung Mart ayı güvenlik güncellemesi ile birlikte bazı telefonlar artık yazılım desteği almayacaklar. Bu haber, uygun fiyatlı Galaxy telefonları kullananlar arasında endişe yarattı. İşte güncelleme desteği biten Samsung telefonlar.

Dört Adet Samsung Telefon için Yazılım Desteği Sonlanıyor, İşte Güncelleme Desteği Biten Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A02 ve Samsung Galaxy A71 gibi uygun fiyatlı Galaxy telefonlar artık yazılım desteği almayacaklar. Bu cihazlar güncelleme desteği biten Samsung telefonlar listesine girmiş durumda.

Bu telefonlar, uzun süredir yalnızca güvenlik güncellemelerini alıyorlardı. Ancak Mart ayı güvenlik güncellemesi ile birlikte, desteklenen cihazlar listesinden tamamen çıkarıldılar.

Bu cihazlar kritik güvenlik güncellemeleri dışında, herhangi bir güvenlik veya yazılım güncellemesi almayacaklar. Güncelleme desteği biten Samsung telefonlar listesindeki diğer cihazlar da benzer bir muamele görüyor.

Yazılım desteği almayacak olmaları, bu telefonları kullananlar için önemli bir endişe kaynağı. Çünkü yazılım desteği olmadan kullanmanın bazı riskleri bulunuyor.

Yazılım Desteği Biten Telefon Kullanmanın Riskleri

Güncelleme desteği biten Samsung telefonlar kullanılır mı sorusu çok sık soruluyor. Galaxy telefonunun resmi yazılım desteği olmadan kullanılması, birçok riski beraberinde getirir. Özellikle güvenlik açıkları konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Yazılım güncellemeleri genellikle yeni keşfedilen güvenlik açıklarına yönelik yamaları içerir. Bu güvenlik açıkları, işletim sistemi ve yüklü uygulamalarda olabilir. Güncellemeler olmadan telefonunuz, bilinen açıklardan yararlanmaya açık hale gelir.

Bilgisayar korsanları, bu açıklardan yararlanarak veri hırsızlığı, kötü amaçlı yazılım yükleme veya cihazın kontrolünü ele geçirme gibi kötü niyetli eylemlerde bulunabilirler.

Akıllı telefon üreticileri, sürekli olarak yeni güvenlik özellikleri geliştirirler. Güncelleme olmadığında, bu güvenlik geliştirmelerinden yararlanamazsınız.

Sonuç olarak, Galaxy telefonunuz saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. Sadece Samsung telefonlar için değil, güncelleme desteği biten her markadan cihazlar için bu geçerli.

Samsung Galaxy telefonlarındaki yazılım desteğinin sonlanması, kullanıcıları güvenlik konusunda daha dikkatli olmaya ve cihazlarını güvende tutmaya teşvik ediyor. Güncelleme desteği biten Samsung telefonlar listesi bu şekilde güncellenmiş oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un bu hamlesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!