Xiaomi, uzun süredir beklenen amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modelini Çin’deki bir etkinlikte duyurarak teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Xiaomi 14 Ultra amiral gemisi akıllı telefon pazarının en güçlü oyuncusu olmaya geldi. Ne iPhone 15 Pro, ne Galaxy S24 Ultra, gerçek canavar bu. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri: Ne iPhone Ne Galaxy Tek Gerçek Xiaomi!

Xiaomi 14 Ultra özellikleri gerçekten de can alıcı. Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi 6,73 inç 2K OLED TCL C8 LTPO ekranıyla göz kamaştırıyor.

3200 x 1440 piksel çözünürlük, 3000 nit tepe parlaklık ve 522 PPI piksel yoğunluğu, kullanıcılara olağanüstü bir görüntü deneyimi sunuyor. Geniş renk gamı (P3) ve HDR formatlarını destekleyen ekran, Dolby Vision ve HDR Vivid gibi özelliklerle zengin ve canlı renkler sunuyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımı, mükemmel bir denge sunan tamamen kapalı metal orta çerçeveli klasik üç aşamalı bir tasarıma sahip. Dragon Kristal Cam ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı çerçeve, cihaza dayanıklılık ve şıklık kazandırıyor.

Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve devasa bir sıvı soğutma odasıyla güçlendirilmiş, bu sayede cihazın üstün performansı her zaman elinizin altında sunuluyor.

Xiaomi 14 Ultra, 256 GB depolama ile 12/16GB RAM, 512GB/1TB depolama olmak üzere farklı depolama ve RAM seçenekleri ile sunuluyor. RAM teknolojisi LPDDR5x iken, depolama biri UFS 4.0 olarak karşımıza çıkıyor.

Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi, akıllı telefon deneyimini daha da geliştiriyor. Bu cihaz uzun yıllar boyunca güncelleme alacak ve akıcılığını koruyacak.

Kamera konusunda iddialı olan Xiaomi 14 Ultra, OIS özellikli Sony LYT-900 50MP ana kameranın başını çektiği dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Bu sensörün ışık alma yeteneği gerçekten muazzam.

Xiaomi’nin yeni canavarının kamera özellikleri oldukça etkileyici, f/1,8 diyafram açıklığına ve ultra düşük yansıma kaplamasına sahip 50MP ultra geniş açılı kamera, fotoğraf deneyimini zenginleştiriyor.

Portre telefoto kamera ve periskop telefoto kamera gibi özellikler, kullanıcılara çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Arkadaki 4 kamerada da 50MP çözünürlüğe yer verilmiş. Selfie tutkunları için ise 32MP ön kamera bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra, AI destekli fotoğrafçılık platformu AISP ile hızlı çekimler, yüksek kaliteli ham yani RAW görüntüler ve gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri sunuyor.

Cihazda yenilikçi özellikler de unutulmamış. Çift yönlü uydu iletişimi, yüksek performanslı antenlerle üstün bağlantı ve gerçek zamanlı ses ile iki yönlü mesajlaşma gibi özellikler de mevcut.

Cihaz, 90W turbo kablolu hızlı şarj ve 50W turbo kablosuz hızlı şarj ile güçlendirilmiş 5300mAh pil kapasitesine sahip. Ayrı olarak satın alabileceğiniz ek bir kamera tutma aparatı birleştirildiğinde ise pil kapasitesi 6800mAh’a çıkıyor.

Xiaomi 14 Ultra, Dragon Crystal Blue (Mavi) ve Siyah Beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Bu renkler oldukça göz alıcı duruyor ve cihaza şıklık katıyor.

Xiaomi 14 Ultra Fiyatı

Cihazın ön satışları bugün itibariyle resmen başladı. Xiaomi 14 Ultra titanyum kasalı özel bir versiyona da sahip. Ancak bu özel versiyon farklı tarihte satışa sunulacak.

Xiaomi 14 Ultra fiyatı 12GB + 256GB model için yaklaşık 904 dolar, 16GB + 512GB model için 973 dolar, 16GB + 1TB model için 1.084 dolar ve 16GB + 1TB titanyum özel sürüm için 1223 dolar olarak belirlenmiş

Cihaz Xiaomi’nin çevrimiçi mağazası, Xiaomi Home, Xiaomi Youpin, büyük yetkili e-ticaret platformları ve yetkili perakendecilerde Çin’de satışa sunulaca.

Ayrıca 12 aylık vade farksız taksit desteği de sunuluyor. Ancak tabi ki bu uygulama eğer cihaz Türkiye’ye gelirse doğal olarak Türkiye’de geçerli olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A55 kanlı canlı karşımızda, capcanlı renklerle geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro gibi rakiplerinden daha iyi olmuş mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!