Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S24 serisinin lansmanını tamamladıktan sonra dikkatleri orta sınıf A serisi cihazlara çeviriyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Mukul Sharma’nın paylaştığı bilgilere göre, Samsung Galaxy A55, A serisinin öncü cihazı olacak ve dikkat çekici özelliklere sahip olacak. İşte Samsung Galaxy A55 özellikeri ve tasarımı.

İçindekiler Samsung Galaxy A55 5G Canlı Görüntüleri ve Özellikleri ile Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A55 5G Canlı Görüntüleri ve Özellikleri ile Ortaya Çıktı

Cihazın tasarımı, Samsung’un imzasını taşıyan düz kenarlı bir yapıya sahip olacak. Arkada da Galaxy S23 ve S24 serisine benzer bir tasarım görmek mümkün.

Ön kısımda 32 MP’lik üstün selfie yeteneklerine sahip bir kamera bulunurken, arka tarafta OIS destekli 50 MP ana sensör, 12 MP ve 5 MP ikincil sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Galaxy A55 5G’nin teknik özellikleri arasında 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile birlikte 12 GB’a kadar RAM bulunacak. İşlemci tarafında Exynos 1480 yonga seti ve Xclipse 530 GPU’nun yer alması bekleniyor.

Cihaz, 5000mAh pil kapasitesine sahip olacak ve 25W kablolu şarjı destekleyecek. Samsung hızlı şarj konusunda rakiplerinin gerisinde olsa da en azından büyük pil kapasitesi ile durum dengeleniyor.

Cihazın sertifika sitelerinde görünmesi, lansmanın yaklaştığını gösteriyor. Samsung Galaxy A55 büyük olasılıkla 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED bir ekrana sahip olacak.

Renk seçenekleri arasında ise Muhteşem Buz Beyazı, Muhteşem Lila ve Muhteşem Lacivert gibi seçenekler sunacağı belirtiliyor. Yeni canavar A serisinin diğer cihazlarında da olduğu gibi canlı renklere sahip olacak.

Samsung, geçtiğimiz yılın Mart ayında Galaxy A54’ü piyasaya sürdüğüne göre, Galaxy A55’in tanıtım materyallerinin yakında ortaya çıkması bekleniyor. Yeni A serisi cihazı, öncekilerden daha fazla özellik ve geliştirmelerle kullanıcıları etkiilemeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy A55 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!