MediaTek, Dimensity 9300 yonga setini 6 Kasım’da tanıtacak ve Kasım ayının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X100 serisi, bu yonga setini içeren ilk telefon olabilir. Digital Chat Station, bir Weibo gönderisinde, X100 ve X100 Pro’nun kamera özelliklerini sızdırdı.

Sızıntıya göre Vivo X100’ün arka kamera kurulumunda ana kamera olarak Sony IMX920, ultra geniş çekimler için Samsung JN1 lens ve 3x optik yakınlaştırma için OmniVision OV64B telefoto kamera yer alacak.

Vivo X100 Pro, X100 ile aynı ultra geniş lense ve telefoto kameraya sahip olacak. Ancak telefoto lens daha yüksek bir 4,3x optik yakınlaştırma sunacak. Ayrıca birincil snapper olarak 1 inçlik IMX989 kamera sensörüne sahip olacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 tanıtılmış kadar oldu tüm özellikleri sızdı

Vivo X100 ve X100 Pro’nun ekran boyutları henüz bilinmiyor. Ancak raporlar, her iki telefonun da 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Vivo X100’ün düz ekranlı başka bir versiyonunun da olma ihtimali var.

Vivo X100 muhtemelen 5.100mAh bataryaya sahip olacakken Pro modeli 5.400mAh batarya ile donatılacak. Her iki cihazın da 120W kablolu şarjı desteklemesi beklenirken Pro modelinin de 50W kablosuz şarj sunması bekleniyor. Seri, üzerinde OriginOS 4 katmanı bulunan en son Android 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Her iki model de birinci sınıf performans için Dimensity 9300 yongasına ve en yeni LPDDR5T RAM teknolojisine sahip olacak. Ayrıca X100 Pro’nun çift yönlü uydu iletişim desteğiyle geleceği de söyleniyor . X100 serisinin ve Vivo Watch 3 akıllı saatin Kasım ayının üçüncü haftasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.