Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 14 serisini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 14 serisi AISP kamera desteği aldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 serisi AISP kamera desteği neler vaat ediyor?

Yeni gelen yazılım güncellemesi ile birlikte artık Xiaomi 14 serisi AISO kamera desteğine sahip. Güncellemenin diğer öne çıkanları ise şu şekilde:

Ana Portre işlevi eklendi, portre modu Ana Portre ve Leica Portre ikili görüntü stillerini destekler

Portre modunun ultra net efekti optimize edildi

Portre modunun ultra net efekti optimize edildi

Portre modunun güzellik efekti optimize edildi

Yeni AI büyük model hesaplamalı fotoğrafçılık platformu Xiaomi AISP, portre çekiminin kalitesini artırıyor

Xiaomi 14 serisini en üst modeli Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.