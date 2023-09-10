Akıllı telefon dünyası, titanyum alaşımlı gövdelerin yükselişi ile sallanıyor gibi görünüyor. İddialara göre, iPhone 15 Pro bu dayanıklı malzemeden üretilecek ve şimdi de Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi olan Xiaomi 14 Pro modelinin de aynı şekilde tasarlanacağı söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtımıyla birlikte piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi 14 serisi hakkında her geçen gün daha fazla detay açığa çıkıyor. İşte yeni canavar hakkında bildiğimiz her şey!

Xiaomi 14 Pro, iPhone 15 Pro ile Aynı Malzemeden Üretilebilir!

Xiaomi 14 serisinin iki ana üyesi, önceki serilerde de olduğu gibi Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olacak. Ancak son sızıntılara göre, sadece Xiaomi 14 Pro titanyum alaşımlı bir gövde ile gelecek. Eğer bu iddia doğruysa, iPhone 15 Pro ile Xiaomi 14 Pro, aynı dayanıklı malzemeden üretilen nadir telefonlar olacak.

Xiaomi 14 serisinin kesin lansman tarihi hala netlik kazanmış değil. Ancak söylentilere göre, telefonlar, Snapdragon 8 Gen 3’ün 24 Ekim’de düzenlenecek olan Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılmasının hemen ardından, Xiaomi’nin yeni canavarları 11 Kasım’da satışa sunulacak. Bu, cihazların Ekim ayının sonlarına doğru veya Kasım ayının başlarında tanıtılmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

Xiaomi 14 serisinin diğer bazı özellikleri arasında incecik çerçevelere sahip bir ekran, 50MP Leica imzalı ana kamera sensörü ve Xiaomi 14 için 90W, Xiaomi 14 Pro için ise 120W hızlı şarj özellikleri bulunuyor. Ayrıca Xiaomi 14, 4.820 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecekken, Xiaomi 14 Pro, daha büyük bir 5.000 mAh batarya ile donatılacak.

Bu, Xiaomi’nin oldukça güçlü ve iddialı bir seri sunacağı anlamına geliyor. Titanyum gövde ve yüksek performans, bu telefonları mobil teknoloji meraklıları için oldukça cazip hale getiriyor. Ancak, kesin özellikler ve tasarım hakkında daha fazla ayrıntıyı öğrenmek için resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

Xiaomi cephesi, Xiaomi 13 serisiyle beraber özellikle kamera konusunda resmen çağ atlamıştı. Bu yeni seride de kamera ve gövde malzemesinin önemli bir satış noktası olabileceği konuşuluyor. Bizler de Xiaomi’nin sunacağı yenilikleri merakla bekliyoruz.

Vivo gibi diğer Çinli rakipler de Aralık ayında tanıtacakları güçlü telefonlarla Xiaomi 14 Pro’ya önemli bir alternatif sunabilir. Akıllı telefon pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!