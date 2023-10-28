Xiaomi yeni ürün ve yazılımlarını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Xiaomi 14 amiral gemisi akıllı telefon serisinin tepe modeli olan Xiaomi 14 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve HyperOS işletim sistemiyle geliyor. Her ne kadar Xiaomi’nin yeni canavarı tasarım konusunda iPhone’lara hiç benzemese de, iPhone 15 Pro’daki titanyum kasa burada da kullanılmış. Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition ile Android dünyası da titanyuma kavuştu.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition ile Titanyum Kasa Android’lere Geldi

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, titanyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahip. Xiaomi, bu versiyonda %99 oranında havacılık sınıfı titanyum kullanıldığını belirtiyor. Bu, telefonun hem sağlamlığını artırıyor hem de benzersiz bir estetik sunuyor.

Ayrıca, bu özel sürümde Xiaomi Dragon Crystal Glass hem ön hem de arka yüzeyde kullanılıyor. Standart Xiaomi 14 Pro ise bu camı yalnızca ekran için kullanıyor. Bu, telefonun daha zarif ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın dikkat çeken özelliklerinden biri turuncu bir vurgu ile titanyum grisi bir renk seçeneğine sahip olması. Bu özel sürüm, tek bir 16GB RAM ve 1TB depolama konfigürasyonunda sunuluyor. Bu, kullanıcılara büyük miktarda depolama alanı sunuyor ve performansı artırıyor.

Özel sürümün özellikleri, standart Xiaomi 14 Pro ile aynı. Snapdragon işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü kamera sistemleri gibi özellikler özel sürümde de mevcut.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın fiyatı 6.499 Yen (yaklaşık 890 dolar) olarak belirlendi. Bu, standart Xiaomi 14 Pro modeline göre 500 Yen (yaklaşık 70 dolar) daha fazla bir maliyetle gelmesini sağlıyor. Xiaomi 14 serisinin Çin dışında da piyasaya sürüleceği doğrulandı, ancak özel sürümün küresel pazarlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. Teknoloji meraklıları, Xiaomi’nin bu yeni serisini dünya genelinde kullanma fırsatına sahip olacaklar.

Bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri de kamera. Ana kamera, Xiaomi 14 Pro’da 1/1,31 inç optik formatta Light Hunter 900 sensörü ile donatılmış durumda. Ancak Leica Summilux lens, standart modelin F/1,6 diyafram açıklığına kıyasla F/1,42 diyafram açıklığına sahip, bu da kameranın daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor. Telefon, değişken bir diyafram açıklığına sahip ve sorunsuz bir şekilde F/1,42’den F/1,4’e ayarlanabiliyor.

Ayrıca, ekipman açısından standart modelle aynı özelliklere sahip, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ve IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık bu modelde de var. Pil kapasitesi 4880 mAh olarak belirlenmiş ve 120W hızlı şarj özelliği sunulmuş.

Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri

6,73 inç büyüklüğünde 3100 x 1440 çözünürlüğünde C8 12 bit OLED 20:9 LTPO ekran, 1-120Hz değişken yenileme hızı, 3000 nit’e kadar tepe parlaklık, 5.000.000:1 (Min) kontrast oranı, HDR10+, Dolby Vision, 1920Hz PWM Karartma, DC Karartma, Xiaomi Longjing Cam

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 4nm Mobil Platform

Adreno 750 GPU

12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı

Xiaomi HyperOS

50MP arka kamera, 1/ 1.31″ Light Hunter 900 sensörlü, f/1.42 ~ f/4 değişken diyafram açıklığı, Hyper OIS, LED flaş, Leica Summilux lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 115° Leica ultra geniş açılı lens, Samsung JN1 sensör, f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3,2X 10 cm – Infinity Leica telefoto kamera, OIS, Samsung JN1 sensör, 8K video kaydı

f/2,0 diyafram açıklığına sahip 32MP OmniVision OV32B ön kamera, 4K 60 fps kayıt

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 4 mikrofon dizisi

Toz ve su geçirmez (IP68) sertifikası

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj özellikli 4880mAh kapasiteli batarya

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