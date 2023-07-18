Xiaomi’nin amiral gemisi serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi Xiaomi 14 hakkında sızıntılar ve söylentiler yoğunlaşmaya başladı. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station (DCS), cihaz hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Xiaomi 14’ün, önceki modelden daha büyük bir 50MP ana kamera sensörüne sahip olacağı ifade ediliyor. 1/1,28” sensörlü bu ana kamera, orta telefoto ünitesiyle eşleştirilecek. Ayrıca telefonun, ultra dar çerçeveli düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. DCS, Xiaomi 14’ün 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağını da ekledi. Bu, mevcut nesil Xiaomi 13’ün maksimum 512 GB depolama alanına bir adım ötesi anlamına geliyor.

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Xiaomi 14’ün 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip yükseltilmiş bir 4.860mAh pil ünitesi ile destekleneceği ve Snapdragon 8 Gen 3 amiral gemisi işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Daha önce sızdırılan şemalara göre, Xiaomi 14’ün ön tarafı, merkeze hizalanmış bir delikli kesme ve ihmal edilebilir çerçevelerle donatılmış düz bir ekran sunacak. Arka panelde ise kare şeklinde bir kamera modülü ve Xiaomi 13 serisi ile benzer bir sensör yerleşimi bulunacak. Ancak ana ve telefoto lensler için kamera kesiklerinin, önceki modele kıyasla daha büyük olması bekleniyor. Cihazın bu yıl Kasım veya Aralık aylarında piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.