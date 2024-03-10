Xiaomi bu seneki amiral gemisi telefon serisine iki yeni birbirinden güzel telefon ekledi. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra bu senenin en dikkat çeken telefonlarından olduğu kesin. MWC 2024 sonrasında hızlıca satışa çıkan Xiaomi 14 49.999 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Xiaomi 14 Ultra ise bahar aylarının sonlarına doğru satışta olacak. Peki serinin baz versiyonu olan Xiaomi 14 nasıl bir kamera kabiliyetine sahip? Bu videoda kameranın performansına yakından bakıyoruz.

Xiaomi 14, LEICA VARIO-SUMMILUX lenslere yani Lecia’nın en iyi lens serine sahip. 50MP çözünürlüğündeki OIS destekli Light Fusion 900 görüntü sensörü, 7 katmana sahip ve 1/1,31 boyutuna sahip. Ek olarak f/1,6 diyafram açıklığı ile düşük ışık koşullarında başarılı performans sergiliyor. 50 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığında 75mm telefoto kamerası yine OIS desteklerken, 3.2x optik zoom yapabiliyor. Üçüncü kamerası ise yine 50MP çözünürlüğe sahip f/2.2 diyafram açıklığına sahip 6 katmanlı lens 115° derece ultra geniş açı kamerası. Bu kameralar ile 8K 24fps, 4K 60fps video çekimleri yapılabiliyor. Ön taraftaki 32MP kamerası ise 4K 60fps videolar çekebilirken kaliteli fotoğraflar da elde edebiliyor.

Peki siz Xiaomi 14 modelinin kameraları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir kamera sistemine sahip mi? Leica ile olan işbirliğinin sonuçlarını beğendiniz mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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