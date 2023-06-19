Xiaomi son birkaç yıldır katlanabilir akıllı telefonlarını yılın ikinci yarısında piyasaya sürmesiyle biliniyor Bu nedenle telefon meraklıları önümüzdeki birkaç ay içinde şirketin yeni nesil katlanabilir cihazını dört gözle bekliyor. Telefonun Xiaomi Mix Fold 3 olarak adlandırılması bekleniyor. İşte detaylar.

Bugün erken saatlerde, güvenilir bir Çinli sızıntı bu yaklaşan katlanabilir telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

Digital Chat Station, Weibo’da isimsiz bir katlanabilir akıllı telefonun özelliklerini açıkladı. Bu ürünün mühendislik modelinin (prototip) beyaz kavisli bir cam gövdeye sahip olduğunu açıkladı.

Özelliklerine bakılırsa, cihaz daha çok Xiaomi Mix Fold 3’e benziyor ve bu cihazın özellikleri zaman zaman farklı kaynaklardan ortaya çıkıyor. Hatta internet kullanıcılarının yorumları da aynı yönde.

İhbarcıya göre, telefon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek. Kamera konusunda dörtlü sistemine sahip olacak. Bu kameralardan ikisi zoom lenslere sahip. Bunlardan biri portreler için 3,2x zoom lensine sahipken, diğeri uzun menzilli zoom için 5x periskop lensine sahip.

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Katlanabilir cihaz, düşmeye karşı dayanıklılık performansını güçlendiren yeni bir su damlası menteşesine sahip. Selefi gibi ince ve hafif olmaya devam ediyor ve 67W kablolu ve 50W kablolu şarjı destekleyecek.

MIUI koduna göre, Xiaomi Mix Fold 3 muhtemelen 2308CPXD0C model numarasını taşıyan ‘Babylon’ kod adını taşıyor. Ayrıca L18 olarak geçiyor ve Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Önceki sızıntılar, telefonun 8,02 inçlik bir ana ekran ve 6,5 inçlik bir kapak ekranıyla geleceğini ortaya koymuştu. Her iki panel de FHD+ çözünürlük ve 120Hz’e kadar yenileme hızı sunacak.

İçeride ise LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile donatılmış olarak gelecek. IP derecelendirmesine sahip olduğu ve ekran altı kamera ile gelebileceği belirtiliyor.

Ne yazık ki, tıpkı önceki iterasyonlar gibi, Xiaomi Mix Fold 3 muhtemelen küresel pazarlarda piyasaya sürülmeyecek. Çin anakarasına özel kalabilir ve deri ve cam arka varyantlarla gelmesi bekleniyor.