Poco X5 5G’nin çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Telefon kısa süre önce BIS Hindistan ve FCC dahil olmak üzere birden fazla sertifika sitesinde tespit edildi. Bugün, akıllı telefon 3C ve IMDA web sitelerinde ortaya çıktı ve bu da cihazın yakında piyasaya sürüleceğini ima etdiyor. Cihazın 3C listesi, 67W hızlı şarj ile geleceğini gösteriyor. İşte tüm detaylar.

“22101320C” model numarasına sahip bir Poco akıllı telefon, Çin’in 3C sertifikasını aldı. Önceki raporlara göre bu model numarası, söylentilere konu olan Poco X5 5G ile ilişkilendiriliyor. Liste, cihazın Poco X4 Pro 5G ile aynı olan 67W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor.

Önceki Nesil: Poco X4 Pro 5G

Telefon, aynı model numarasına sahip IMDA web sitesinde de görüldü. Henüz şirketten resmi bir onay gelmedi ancak Poco X5 5G’nin çok yakında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Cihazın yakın tarihli bir FCC listesi, cihazın muhtemelen 5000mAh olarak tanıtılacak olan 4900mAh’lik bir pile sahip olacağını ortaya koydu. Ek olarak, söylentiler X5 5G’nin Snapdragon 778G+ yonga seti tarafından destekleneceğini öne sürüyor. Cihaz, 120 hz yenileme hızı desteğine sahip IPS LCD bir ekrana sahip olabilir.