Xiaomi, 13T serisi akıllı telefonlarını resmi olarak 26 Eylül tarihinde tanıtacak. Bu tanıtım öncesinde, bu cihazlarla ilgili birçok sızıntı ve sertifika bilgileri ortaya çıkmış durumda.

Son günlerde, hem profesyonel hem de profesyonel olmayan modeller için fiyatlandırma ve renk seçenekleriyle ilgili yeni görseller sızdırıldı. Ancak bu görsellerin dikkat çekici bir özelliği daha var: Leica markası. İşte detaylar:

Xiaomi 13T serisinin tasarımı sızdırıldığında, başlangıçta Leica markasının sadece “Pro” modelinde yer aldığı görülüyordu. Ancak, daha sonraki bir sızıntı, hem Xiaomi 13T hem de Xiaomi 13T Pro modellerinin arkasında Leica logosunu taşıdığını gösterdi. Bu modellerin özellikle Avrupa pazarına yönelik olduğu iddia ediliyor.

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Bu durum, Xiaomi 13T’in Leica markasının kullanıldığı veya kullanılmadığı bölgelere göre farklılık gösterebileceği anlamına geliyor. Şu an için, Avrupa ülkelerinin bu özel versiyonu alacağı tahmin ediliyor.

Ancak Leica markasının olmadığı bölgeler için ne anlama geldiği önemli bir soru. Bu pazarlarda, normal Xiaomi 13T modelinin Leica ile ilişkilendirilen renk işleme, filtreler gibi özellikleri sunmayabileceği düşünülüyor.

Her durumda, kamera donanımı tüm bölgelerde aynı olacak gibi görünüyor. Telefonun 20MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise OIS destekli 50MP birincil sensör, 50MP 2x telefoto kamerası ve 12MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunacak.

Sonuç olarak, Xiaomi 13T serisi akıllı telefonlar hem Leica markası taşıyan hem de taşımayan modellerle gelebilir ve bu durum bölgelere bağlı olabilir. Ancak, kamera donanımının her iki model için de aynı olması bekleniyor.