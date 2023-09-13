Xiaomi, geleneksel olarak amiral gemisi numara serisini yıl sonunda piyasaya sürer. Ancak Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, Aralık 2022’de tanıtıldı. Ancak bu kez, Xiaomi 14 serisinin Kasım ayı başlarında piyasaya sürülebileceğini öne süren raporlar nedeniyle şirket, amiral gemilerini daha erken bir tarihte piyasaya sürebilir. Henüz resmi bir onay alınmamış olsa da, MIUI 15 kod tabanı, gelecek telefonların Kasım ayı lansman takvimini destekleyen kanıtlar sunuyor.

Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15’i test ettiğine göre Xiaomiui’ye göre Xiaomi, Kasım ayının ilk haftasında Çin’de Xiaomi 14 serisi modellerini piyasaya süreceği gösteren kodları içeriyor. Ayrıca en son dahili sürüm numaralarının MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM ve MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM olduğunu belirtiyor. Bu yapı numaralarına bakılırsa, Xiaomi 14 serisinin geliştirilmesinin neredeyse tamamlandığı görülüyor.

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Geçtiğimiz hafta, ihbarcı Digital Chat Station da benzer bir zaman çizelgesi sunarak Xiaomi’nin Xiaomi 14 serisini Çin’deki “Bekarlar Günü” olarak bilinen Double Eleven satış etkinliğinden önce piyasaya sürmeyi hedeflediğini öne sürdü. Bu etkinlik her yıl 11 Kasım’da gerçekleşir ve Çin’de Kara Cuma’nın eşdeğeri olarak kabul edilir.

Xiaomi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, lansman takvimleri doğruysa, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya başlamalarını bekleyebiliriz. Bilinmeyenler için, yaklaşan Xiaomi 14 serisi muhtemelen iki modelden oluşacak: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Ayrıca bir Ultra modeli de gelecek, ancak 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her iki cihazın da Ekim ayında piyasaya sürüleceği ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından destekleneceği söyleniyor.