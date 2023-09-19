Xiaomi’nin yeni 13T serisi, resmi tanıtım öncesinde sızdırılan bilgilere göre daha uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Serinin iki yeni telefonu olan Xiaomi 13T ve 13T Pro, Xiaomi 13 serisine göre daha cazip bir fiyat etiketi taşıyacak. İşte yeni canavarların fiyat etiketi!

Xiaomi 13T Serisi Uygun Fiyatlarla Geliyor!

Sızdırılan bilgilere göre, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan Xiaomi 13T, 650 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Xiaomi 13T Pro ise temel modeli olan 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla 800 eurodan başlayacak ve 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip versiyonu ise 1.000 euroya kadar çıkacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Xiaomi 13 ve 13 Pro modelleri lansman sırasında Avrupa’da daha yüksek fiyatlarla sunulmuştu. Örneğin, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Xiaomi 13, lansman fiyatı olarak 1.000 euro fiyat etiketine sahipti. Bu nedenle, yeni T serisi modelleri daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi, bu yeni serinin üst düzey yazılım desteği alacağını da doğruladı. Bu, kullanıcılara 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik yamaları sağlayacak. Bu güncelleme sözü, Xiaomi’nin rakip markalarla aynı seviyede bir yazılım desteği sunacağının bir göstergesi.

Sızdırılan bilgilere göre, her iki cihaz da 6.67 inç boyutunda 144Hz AMOLED ekran, 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP selfie kamerası gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca her iki telefon da 5.000mAh bataryayla güçlendirilecek. Pro modeli daha hızlı Dimensity 9200+ yonga seti ve 120W hızlı şarj özelliği sunarken, standart modelde Dimensity 8200-Ultra yonga seti ve 67W hızlı şarj özelliği bulunacak.

Xiaomi 13T serisinin resmi tanıtımı için 26 Eylül tarihi açıklanmıştı. Önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleşecek bu etkinliği bizler de takip ediyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13T’lerin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!