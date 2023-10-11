Xiaomi 13T Pro modeli MediaTek Dimensity 9200+ ile geliyorlar. Türkiye’de ilk defa bu modelde yer alan işlemci ile PUBG Mobile üzerinden yaklaşık yarım saat oyun oynadık.

İlginizi çekebilir; Xiaomi 13T Kamera Performansı Nasıl? | DXOMARK #39

MediaTek’in şu ana kadar ürettiği en güçlü işlemci olan Dimensity 9200+’ın hem en yüksek FPS hem de en yüksek grafik ayarlarındaki sunduğu performansa birlikte bakıyoruz.

Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.

Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13T Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Detaylı bilgi ve sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi

Xiaomi 13T Pro Özellikleri

Boyut: 162.2 x 75,7 x 8,49 mm

162.2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 206 gram

206 gram Ekran: 6,67 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nit

6,67 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ Grafik: Immortalis-G715 MC11

Immortalis-G715 MC11 Bellek: 12 GB (LPPDDR5X)

12 GB (LPPDDR5X) Depolama: 512 GB (UFS 4.0)

512 GB (UFS 4.0) Ana Kamera: 50 MP Sony IMX707, f/1.9 OIS

50 MP Sony IMX707, f/1.9 OIS Geniş Açı: 12 MP Omnivision OV13B f/2.2

12 MP Omnivision OV13B f/2.2 Telefoto: 50MP Omnivision OV50D

50MP Omnivision OV50D Lens: Leica Vario Summicron

Leica Vario Summicron Ön Kamera: 20 MP Sony IMX596

20 MP Sony IMX596 Video: 8K 24 fps / 4K 60 fps Arka, FHD 120 fps Ön Çekim

8K 24 fps / 4K 60 fps Arka, FHD 120 fps Ön Çekim Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 120 Watt

120 Watt Fiyat: 33.599 TL