Xiaomi 13T Pro modeli MediaTek Dimensity 9200+ ile geliyorlar. Türkiye’de ilk defa bu modelde yer alan işlemci ile PUBG Mobile üzerinden yaklaşık yarım saat oyun oynadık.
İlginizi çekebilir; Xiaomi 13T Kamera Performansı Nasıl? | DXOMARK #39
İçindekiler
Xiaomi 13T Pro ile PUBG Testi! | MediaTek Dimensity 9200+
MediaTek’in şu ana kadar ürettiği en güçlü işlemci olan Dimensity 9200+’ın hem en yüksek FPS hem de en yüksek grafik ayarlarındaki sunduğu performansa birlikte bakıyoruz.
Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13T Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Detaylı bilgi ve sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi
Xiaomi 13T Pro Özellikleri
- Boyut: 162.2 x 75,7 x 8,49 mm
- Ağırlık: 206 gram
- Ekran: 6,67 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Grafik: Immortalis-G715 MC11
- Bellek: 12 GB (LPPDDR5X)
- Depolama: 512 GB (UFS 4.0)
- Ana Kamera: 50 MP Sony IMX707, f/1.9 OIS
- Geniş Açı: 12 MP Omnivision OV13B f/2.2
- Telefoto: 50MP Omnivision OV50D
- Lens: Leica Vario Summicron
- Ön Kamera: 20 MP Sony IMX596
- Video: 8K 24 fps / 4K 60 fps Arka, FHD 120 fps Ön Çekim
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 120 Watt
- Fiyat: 33.599 TL