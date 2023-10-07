Sevgili Cem Kıvırcık ile yeni bir seriye başlamıştık. Fotoğraf sanatçısı Cem Kıvırcık bundan sonra deneyimlediği her telefon ile çektiği en güzel fotoğrafları HWP takipçileri ile paylaşacak. Bu sayede bir akıllı telefon ile çekilebilecek anları sizlere sunmuş olacak.

Serinin on dokuzuncu telefonu ise Xiaomi 13T Pro modeli oluyor. Cem Kıvırcık, deneyimlediği sürede çektiği fotoğraflardan en sevdiği 10 fotoğrafı bu videoda Ersin ile beraber yorumluyor. Peki sizce Xiaomi 13T Pro ile çekilen fotoğrafları siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

Cem Kıvırcık’ın çektiği fotoğraflara buradaki linkten ulaşabilirsiniz: https://hwp.to/Xiaomi13TPro

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