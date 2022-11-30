Bildiğiniz üzere ünlü teknoloji devi Xiaomi, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Xiaomi 13 akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Cihazlar, geçtiğimiz aylarda birçok söylenti ve habere konu oldu. Çeşitli platformlarda sızıntıları çokça dolanan serinin, lansmandan 1 gün önce kamerasından çekilen fotoğraflar gündeme düştü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi 13 Pro’nun Kamerasından Çıkan Örnek Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Xiaomi, 1 Aralık gecesi birçok yeni ürününü kullanıcıların beğenisine sunacak. Ancak gecenin yıldızı aylarca teknoloji gündemini meşgul eden Xiaomi 13 akıllı telefon serisi olacak. Amiral gemisi serisi, bellek performansı, işlemci, tasarım ve tabii ki kamera alanlarında zirveye oynayacak. Birçok sızıntıda adı geçen Xiaomi 13 Pro cihazının bugünde örnek kamera fotoğrafları ünlü teknoloji yazarı @TechnoAnkit1 tarafından Twitter’da paylaşıldı. Cihazın şu anda kamerasından çıkan 7 adet büyüleyici örnek var. Şirket serideki cihazların optik özelliklerini resmi olarak açıklamasa da, daha öncesinde güvenilir kaynaklar tarafından açıklanan sızıntılar amiral gemilerinin kamera özelliklerini ortaya çıkarmıştı.

Xiaomi 13’ün arka kamera kurulumunda 50 MP Sony IMX800 birincil kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto kamera bulunacak. Xiaomi 13 Pro ise 50 MP Sony IMX989 birincil kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 50 MP Samsung JN1 telefoto kamera ile donatılmış olarak gelecek.

Xiaomi 13 Pro Main Camera 📷 Samples pic.twitter.com/vT3OeI023F — Ankit (@TechnoAnkit1) November 30, 2022

Xiaomi 13 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Dün Xiaomi, 13 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 mobil platform, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip olacağını doğruladı. Yeni sızıntı , Xiaomi 13’ün 6.36 inç E6 AMOLED FHD+ 120Hz ekrana sahip olacağını belirtirken, Pro modelin 2K çözünürlük, 120 hz yenileme hızı ve 1920Hz PWM karartma sunan daha büyük 6.73 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacağını belirtiyor.

Serideki iki cihaz da ekranları, 1.900 nite kadar en yüksek parlaklık sunacak. Resmi tanıtımlar, baz modelin düz bir ekrana sahip olacağını, Pro’nun ekranının ise kavisli kenarlara sahip olacağını ortaya koydu. Ana model, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik bir batarya ile gelecek. 13 Pro ise 120W kablolu hızlı şarj destekli 4.820 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Her iki telefon da Surge G1 şarj koruma çipine sahip olacak. 13 serisinin iki cihazı da 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği taşıyacak.

Xiaomi 13 ve 13 Pro, IR blaster, X ekseni lineer motor, NFC ve IP68 dereceli kasa gibi başka özellikler de sunacak. Ana model, 189 gram ağırlığında ve 7.98 mm kalınlığında olacak. Deri arka kapaklı modeli 185 gram ağırlığa ve 8.1 mm kalınlığa sahip olacak. Pro varyant, 229 gram (deri arka kapaklı versiyonu 210 gram) ağırlığında ve 8,38 mm kalınlığında (8,7 mm deri arka kapak) olacak. Telefonların renk çeşitleri arasında Uzak Dağ Mavisi (deri), Vahşi Yeşil, Seramik Siyahı ve Seramik Beyazı bulunuyor. Cihazın muhtemel özellikleri bu şekilde. Seri hakkındaki tüm gerçekleri yarın öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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