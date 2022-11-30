Xiaomi’nin 1 Aralık’ta düzenleyeceği lansman, oldukça şaşırtıcı ve dolu dolu bir etkinlik olacak. Şirket bir dizi yenilikçi ürünü tanıtmayı planlıyor ve ilginç bir şekilde liste büyümeye devam ediyor. Xiaomi Notebook resmi sayfasındaki bir Weibo gönderisi, şirketin Xiaomi Mini Host olarak bilinen yeni bir masaüstü bilgisayarı da piyasaya sürmeyi planladığını ortaya çıkardı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Xiaomi Mini Host, Xiaomi 13 İle Beraber Gelecek

Xiaomi’nin uzun bir dizüstü bilgisayar serisi var ancak bu ürün markanın ilk masaüstü bilgisayarı olarak lanse ediliyor. Weibo gönderisi ürünün konfigürasyonunu açıklamasa da, cihazı modern bir tasarıma sahip “yüksek performanslı bir bilgisayar” olarak yansıtıyor. Hem teaser görüntüsü hem de isim, cihazın tıpkı diğer mini PC’ler gibi kompakt bir kutu şeklindeki tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Mini PC’lerin temel avantajlarından biri tabii ki taşınabilir boyutları. Piyasadaki mini PC’lerin çoğu genellikle yüksek görev gerektiren işlemler için uygun olmasa da, yoğun oyun oynama, ağır yazılım çalıştırma ve yüksek bellek gerektiren görevler gibi zorlu görevler için uygun yüksek performanslı birkaç ürün var. Tanıtıma göre Mini Host da bunlardan biri olacak. Yeni cihaz her ne kadar havalı bir görünüme ve heyecanlandıran bir tanıtıma sahip olsa da lansmanın asıl yıldızı Xiaomi 13 olacak. 13 ve Mini Host cihazları dışında Çinli teknoloji devinin Xiaomi Buds 4, Watch S2 ve MIUI 14 özel ROM’unu duyurması bekleniyor.

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