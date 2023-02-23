Xiaomi, Barselona’da düzenlenen MWC 2023 fuarında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu tanıtacak. Esasında Xiaomi, bu cihazları geçtiğimiz sene Çin pazarında tanıtmıştı. Cihazlar MWC 2023 ile birlikte global pazara da geliyor. Ancak burada bir soru işareti var. Xiaomi 13 Ultra nerede? Xiaomi 10, Xiaomi 11 ve Xiaomi 12 serilerinde her daim bir “Ultra” model bulunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi 13 Ultra’nın tasarımı ile ilgili sızıntılar bulunuyor.

Xiaomi 12S Ultra, 2022 yılının Temmuz ayında tanıtıldı, bu nedenle yeni neslinin gelmesi için hala bolca zamanı var.

Tech Going tarafından sızdırılan görseldeki kılıfın Xiaomi 13 Ultra’nın kılıfı olduğu iddia ediliyor. Eğer iddialar doğruysa bizleri Xiaomi 12S Ultra’da olduğu gibi oldukça büyük kamera çıkıntılarına sahip bir cihaz bekliyor. Hatta bununla ilgili bir render çalışması bile yapılmış.

Tasarım neredeyse Xiaomi 12S Ultra’nın aynısı. Ancak farklılıklar mevcut. Uzaktan bakılınca fark edilmez ancak Xiaomi 13 Ultra’da lenslerin yeri farklı.

Xiaomi 13 Ultra’nın en azından Çin’de Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Xiaomi, “Ultra” cihazlarını fotoğrafçılık odaklı çıkarıyor. Geçmişteki bir sızıntıya göre Xiaomi 13 Ultra bir önceki nesil olan Xiaomi 12S Ultra’nın 1 inç büyüklükteki ana kamera sensörüne sahip olacak.

İlginizi Çekebilir: Fiyat/Performansı En İyi Xiaomi Telefonlar | Hangisi Alınır?

Ancak bunun yanında gimbal stabilizasyonuna da sahip olacak. Arkadaki dört kameranın tümü otomatik odaklamaya sahip olacak ve bir dToF sensörü de olacak. Donanım tarafında ise Xiaomi 13 Ultra’nın 2023 yılı amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği düşünülüyor.