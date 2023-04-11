Xiaomi, 18 Nisan 2023 tarihinde en yüksek seviyeli telefonlarından biri olan Xiaomi 13 Ultra’yı Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca, Xiaomi CEO’su, cihazın yakın gelecekte denizaşırı pazarlarda da satışa sunulacağını doğruladı. Xiaomi 13 Ultra’nın, akıllı telefon fotoğrafçılığında Leica işbirliğiyle başarılı olan Xiaomi 13 Pro’nun başarısına dayanarak yeni bir ölçüt belirlemesi bekleniyor. Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra ile marka, bu işbirliğini daha da ileriye taşıyacak.

Resmi lansmanından önce, Xiaomi 13 Ultra amiral gemisi cihazının iddia edilen canlı bir görüntüsü sızdırıldı. Fotoğraf, dairesel görünen ve dört ayrı kamera lensinin yanı sıra çift LED el feneri barındıran kamera modülünün şekline bir bakış sağlıyor. Görüntü ayrıca cihazın deri bir arka paneli olabileceğini ortaya koyuyor. Daha yakından incelendiğinde, cihazın sağ tarafındaki ses ve güç düğmeleri düzgün bir şekilde hizalanmış olarak ayırt edilebilir.

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Xiaomi 13 Ultra’nın, değişken diyafram desteğine sahip 1 inç Sony IMX989 birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Ek olarak, cihazın ikincil bir ultra geniş lens, bir üçüncül telefoto lens ve bir çeyreklik bir periskop lensi dahil olmak üzere yardımcı lenslere sahip olduğu söyleniyor. Kameraların teknik özellikleri henüz doğrulanmamış olsa da, bu kurulumun kullanıcılara olağanüstü bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

Cihazın fiyatlandırması da daha önce sızdırılmıştı ve Xiaomi 13 Ultra’nın üç konfigürasyonda mevcut olacağı ortaya çıktı: 8GB+256 GB, 12GB+256 GB ve 12GB+512GB. Bu modeller ilgili fiyatlandırmaları 6.299 Yuan (yaklaşık 916 dolar), 6.799 Yuan (yaklaşık 990 dolar) ve 7.499 Yuan (yaklaşık 1.090 dolar) ile listelenmiştir. Ancak, bunların resmi fiyatlar olmadığını unutmayın. Cihazın başka varyantları da mevcut olabilir.

Teknik özelliklere gelince, cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olduğu söyleniyor. Telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde E6 AMOLED LTPO ekran da yer alacak. 90W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4900mAh pil de bekleniyor.