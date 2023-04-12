Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi olan ve Xiaomi 13 serisinin tepesine yerleşecek olan Xiaomi 13 Ultra modelinin tanıtım tarihi hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı. Kısa bir süre önce Çin’de bir online mağazada cihazın tanıtım tarihi 18 Nisan olarak ortaya çıkmıştı. Xiaomi kurucusu ve başkanı olan Lei Jun, nihayet cihazın tanıtım tarihini duyurdu!

18 Nisan İddiaları Doğrulandı!

Geçtiğimiz haftalarada Leica tarafı Xiaomi 13 Ultra’nın muhteşem kamera özelliklerine sahip olacağını duyurduğu bir açıklamada, cihazın Nisan tarihinde tanıtılacağını zaten doğrulamıştı. Lei Jun’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile tanıtımın hangi gün olacağı da doğrulanmış oldu.

Buna göre, Xiaomi 13 Ultra 18 Nisan tarihinde tanıtılacak. Lei Jun, Twitter paylaşımında “En son yeniliğimiz olan #Xiaomi13Ultra’yı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Leica ile birlikte tasarlanan bu şaheser, devrim niteliğindeki kamera teknolojisiyle mobil görüntülemeyi yeniden tanımlıyor. Mobil optik görüntülemede yeni bir çağa tanıklık etmek için 18 Nisan 19:00 GMT+8’de bana katılın.” ifadelerini kullandı.

Xiaomi kurucusu da paylaşımında cihazın kamera özelliklerine atıfta bulunmuş. Bununla birlikte, cihaz hakkında Lei Jun’un paylaşımından anlayabileceğimiz diğer bir şey de Xiaomi 13 Ultra’nın selefi gibi devasa bir daire şekilli kamera modülüne sahip olacağı. Öyle ki, paylaşılan görselde bu kamera modülünü görüyoruz.

Xiaomi 13 Ultra 6.7 inç boyutunda 2K çözünürlükte 120Hz E6 AMOLED LTPO panel kullanan bir ekran sahip olacak. Bu ekran 68 milyar renk gösterebilmesi, HDR10+ ve Dolby Vision gibi sertifikaları desteklerken 1900 nite kadar çıkan bir parlaklık değerini sunacak.

İşlemci tarafında 13 Serisi’nde de kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 bulunacak ve üç farklı versiyonla gelecek. Xiaomi 13 Ultra’nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi üç konfigürasyonda geleceği kesinleşmiş durumda. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama birimini kullanacak. 4.900mAh boyutlu pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13 Ultra, 50MP çözünürlüklü 1 inç boyutlu Sony IMX989 ana kamera, 50MP çözünürlüklü Sony IMX858 geniş açı kamerası, 50MP çözünürlüklü Sony IMX858 telefoto kamerası ve yine 50MP çözünürlüklü Sony IMX858 5x Periskop kamerası bulunacak. Burada aynı sensörün OPPO Find X6 gibi farklı işlevlerde kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca sektördeki şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm amiral gemileri arasında en yüksek maliyete sahip olan telefon olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Ultra ülkemize gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!