Realme GT Neo5 SE Black Edition, büyük bir cam arka kamera modülüyle birlikte Weibo’da boy gösterdi. Tasarımıyla göz dolduran telefonun, kod adı “Godslayer” olan Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setiyle donatılması bekleniyor. İşte sızdırılan tüm özellikler ve tasarım!

Realme GT Neo5 SE Black Edition Pazarı Sallayacak!

Realme GT Neo5 SE Black Edition, 16GB bellek ve 1TB depolama alanı sunacak. AnTuTu performans testi skoru ortaya çıkan cihaz, testte resmen şov yapmış. Cihazın toplam AnTuTu puanı 1,009,127 iken, kategorilere göre aldığı skorlar ise işlemci testinde 255,246, grafik birimi testinde 360,306, bellek testinde 212,180 ve arayüz testinde 181,395 puan olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni cihazın performansı MediaTek Dimensity 9000 ile aynı seviyede ve bu sonuçlar Snapdragon 7+ Gen 2’nin şimdiye kadarki en güçlü Snapdragon 7 serisi mobil platform olduğunu kanıtlıyor. Hatta, bu yonga setinin Snapdragon 8+ Gen 1’e bile kafa tuttuğunu söylemek mümkün. Snapdragon 7+ Gen 2 gerçekten de “Godslayer” ismini yaşatıyor.

Realme’nin Başkan Yardımcısı, Küresel Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Çin Başkanı olan Xu Qi, ikinci nesil Snapdragon 7+ çipin gerçek bir görüntüsünü paylaştı. Realme GT Neo5 SE, firmanın Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setine sahip ilk cihazı olacak. Ayrıca bu modelin Redmi Note 12 Turbo ile beaber pazardaki ilk Snapdragon 7+ Gen 2’li cihazlardan biri olacağını da söyleyebiliriz.

Yeni cihaz, nokta çentiğe sahip 1.5K çözünürlüklü OLED bir ekranla bizleri karşılayacak. 144Hz ekran tazeleme hızını bünyesinde barındıran Realme GT Neo5 SE Black Edition, 2160Hz PWM karartma teknolojisi sayesinde OLED ekranlarda sıkça yaşanabilen göz yorgunluğunu en aza indirmeyi amaçlıyor.

Arka kamera için 64MP çözünürlüklü OmniVision OV64M sensörünün bu modelde tercih edildiğini görüyoruz. Realme GT Neo5 ile karşılaştırıldığında, SE sürümü aynı lens düzenini ve flaş düzenini korurken RGB aydınlatmayı ve şeffaf kapağı özellikler listesinden çıkarıyor.

5500 mAh boyutlu devasa bir bataryaya sahip olması beklenen telefonun 100W hızlı şarj özelliğiyle bizleri karşılayacağı düşünülüyor. Her ne kadar bazı özellikler henüz sızıntı düzeyinde olsalar da, oldukça güvenli kaynaklara dayandırıldığını söylemek mümkün. Eğer Realme GT Neo5 SE Black Edition gerçekten de bu özelliklerle gelirse pazar iyice karışacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!