Xiaomi‘nin önümüzdeki günlerde Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazın başlangıçta Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve muhtemelen kısa süre sonra küresel bir lansman yapılacak. Kısa süre önce, markanın küresel lansman söz konusu olduğunda bazı ülkeleri atlayacağına dair söylentiler olduğunu da haber arasında yer aldı.

Bunu bir kenara bırakırsak, akıllı telefon TUV sertifikasını geçti. Cihaz, sertifikasyon web sitesinde 2304FPN6DG model numarası ile görüldü. Biraz farklı bir 2304FPN6DC model numaralı cihaz da geçtiğimiz günlerde 3C veritabanında görüldü. Bu cihazların her ikisi de yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Ultra ve model numaralarının sonundaki “G” ve “C” küresel ve Çin modellerini temsil ediyor. TUV listelemesi teknik özelliklerle ilgili herhangi bir şey ortaya koymadı. Öyleyse şu ana kadar mevcut olan bilgilere bakalım.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri (söylentiler)

Yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon hakkında söylentiler dolaşıyor. Bu söylentilere göre, telefon Quad HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E6 AMOLED LTPO ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile güçlendirilecek ve 90W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor, ancak pil kapasitesi şu anda bilinmiyor.

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Telefon, 16GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanının yanı sıra önceden yüklenmiş Android 13 OS ve MIUI 14 ile birlikte gelecek. Güvenlik özellikleri arasında ekran altı parmak izi okuyucusu yer alacak.

Kameralar açısından, telefonda 32 megapiksel ön kamera ve 1 inç Sony IMX989 birincil kamera, ultra geniş lens, telefoto kamera ve periskop zoom lens dahil olmak üzere dört adet 50 megapiksel kamera ile donatılmış bir arka panel bulunacak.