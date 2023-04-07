Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy A24, bazı temel özelliklerle birlikte yeni sızdırılmış görüntülerde ortaya çıktı. Akıllı telefon, geçmişte birden fazla sertifika web sitesinde tespit edildi. Geçen ay şirket, Galaxy A24’ün önümüzdeki aylarda Türkiye’ye geleceğini doğruladı , ancak henüz kesin bir tarih bilinmiyor. Geçen yılki Galaxy A14’ün halefi olarak gelecek.

Samsung Galaxy A24’ün yeni sızan çizimleri, daha önce sızdırılan görselleri doğruluyor. Alt kısımda Infinity-U şeklinde bir çentik ve kalın bir çene ile görülüyor. Güç ve ses düğmeleri sağ tarafta bulunacak. Arka panelde dikey olarak yerleştirilmiş üç kamera sensörü ve bir LED flaş bulunur. Telefon Siyah ve Kireç Yeşili renklerde görülüyor ancak geçmiş bir rapora göre Bordo ve Gümüş tonlarında da gelmesi bekleniyor.

Rapor, telefonun 190 dolara mal olacağını ve bu ayın sonunda piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Temel özelliklere gelince, Samsung Galaxy A24’ün FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.24 inç büyüklüğünde sAMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor.

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Arka kamera kurulumunun 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro birimi olması bekleniyor. Akıllı telefonun Geekbench listesine göre, MediaTek Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek. 4 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama alanı paketleyecek. Yaklaşan canavar, 15W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ünitesinden güç alacak.