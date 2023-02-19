Xiaomi, Xiaomi 11i ve Xiaomi 11i HyperCharge kullanıcıları için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini sunmaya başladı. Yayınlanan yeni güncelleme, yeni bir arayüz, ana ekrana süper simgeler, iyileştirilmiş pil ömrü ve daha fazlasını getiriyor. Bununla birlikte, en son Ocak 2023 Android güvenlik düzeltme ekini de getiriyor. Gelin güncellemeye biraz daha yakından bakalım.

MIUI 14 artık daha az bellek tüketerek daha hızlı ve yanıt veren bir kullanıcı arabirimi sağlıyor. Güncelleme ayrıca Ana ekrana yeni bir görünüm kazandıracak olan Süper Simgeler gibi daha fazla kişiselleştirme aracı getiriyor. Ancak, en son Süper Simgeleri deneyimlemek için kullanıcıların Ana ekranlarını ve Temalarını en son sürüme güncellemesi gerekir. Ayrıca, sık kullanılan uygulamaları vurgulayan yeni Ana ekran klasörü vurgulama özelliğini de getirir.

MIUI 14 güncellemesi ayrıca Ayarlar’da daha gelişmiş bir arama içerir. İşleri basitleştiren bir arama geçmişi ve sonuç kategorileri ile birlikte geliyor. Güncelleme, V14.0.1.0.TKTINXM yapı numarasına sahip.

XiaomiUI’ye göre, şu anda yalnızca ‘Mi Pilot Test Cihazları’ için mevcut. Şirketin güncellemeyi önümüzdeki günlerde ‘Stabil Beta’ olarak sınırlı sayıda genel kullanıcıya yayınlaması bekleniyor. Daha sonra, sonraki haftalarda kademeli olarak diğer kullanıcılara sunulacak.

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Android 13 üzerine odaklanan Xiaomi’nin güncellemeleri hızlı bir şekilde sunması sevindirici. Bakalım, OPPO, Vivo ve Samsung gibi isimler bu güncelleme hızına nasıl bir karşılık verecek.