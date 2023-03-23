Çinli teknoloji devi Huawei’den yeni ürünler gelmeye tam gaz devam ediyor. Huawei bugün söz verdiği gibi yeni amiral gemisi modeli Huawei P60 ile karşımıza çıktı. Kamera tarafında yaptığı atılımlar ile dikkatleri üzerine çeken firma rakiplerine resmen göz dağı veriyor diyebiliriz. Gelin telefonun özelliklerine yakından bir göz atalım.

Huawei P60’ta bizi 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli 2700 x 1220 çözünürlüklü 1440 Hz karartmalı HDR P3 OLED ekran karşılıyor. Bu ekran iPhone 14 Pro Max’ten bile daha iyi ve parlak bir deneyim sunuyor. Ekran tarafında Huawei’nin bu yılın en iyisi olacağını açıkça söyleyebiliriz. LTPO panel sayesinde yüzde 29’a varan enerji tasarrufunun da elde edildiğini belirtelim.

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