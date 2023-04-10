Çinli telefon üreticisi Gionee iPhone 14 Pro klonu yeni telefonu Gionee F1 Plus‘ı piyasaya sürdü. Gionee; iPhone, Huawei ve Xiaomi gibi popüler amiral gemisi cihazların klon modellerini piyasaya sürerek şimdiden bir isim yaptı. Geçmişte Gionee, Huawei P50 Pro’nun bir kopyası olan Gionee P50 Pro’yu ve hem iPhone hem de Xiaomi’nin özelliklerini birleştiren F3 Pro’yu piyasaya sürmüştü.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Gionee F1 Plus, iPhone 14 Pro ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor ancak orijinal iPhone’dan çok daha düşük bir fiyat noktasında sunuluyor.

Teknik özelliklerine gelince telefon; 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli ekran ile geliyor. Çentik tarafında ise telefonda dinamik ada benzeri bir çentik var. Ancak işlevsellik açısından o kadar verimli değil. Ayrıca, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş Unisoc T610 yonga seti tarafından destekleniyor. 10W standart şarj desteğine sahip dahili 4000mAh pil ile birlikte geliyor.

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Kamera tarafında 13 megapiksellik tek bir arka kamerası var. Kamera çıkıntısında gördüğünüz diğer iki lens sahte. Ön tarafta, yapay zeka ile yüz tanıma kilidini destekleyen 5 megapiksellik bir selfie kameramız var. Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sisteminde açılır. Ek özellikler arasında 3,5 mm kulaklık jakı ve yana monteli parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Cihazın iki farklı çeşidi var. Bunlar; 6GB+128GB ve 8GB+128GB olarak listeleniyor. 6 GB varyantı 150 dolar ve 8 GB varyantı ise 170 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Magic Night Black ve Deep Sea Blue renk varyantında satın alınabiliyor. Bakalım Xiaomi ve Vivo gibi isimler bu fiyat bandında yakında yeni bir telefon tanıtacak mı? Bekleyip göreceğiz.