Xiaomi şu sıralar Çin’de 1 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanan Xiaomi 13 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Weibo’da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, her iki modelin de tüm özelliklerini ortaya çıkardı.

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Dün Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 mobil platform, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip olacağını doğruladı. Yeni sızıntı , Xiaomi 13’ün 6.36 inç E6 AMOLED FHD+ 120Hz ekrana sahip olacağını belirtirken, Xiaomi 13 Pro’nun 2K çözünürlük, 120 hz yenileme hızı ve 1920Hz PWM karartma sunan daha büyük 6.73 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacağını belirtiyor.

Xiaomi 13 ikilisinin ekranları, 1.900 nite kadar en yüksek parlaklık sunacak. Resmi tanıtımlar, baz modelin düz bir ekrana sahip olacağını, Pro’nun ekranının ise kavisli kenarlara sahip olacağını ortaya koydu.

Xiaomi 13’ün arka kamera kurulumunda 50 MP Sony IMX800 birincil kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto kamera bulunacak. Xiaomi 13 Pro ise 50 MP Sony IMX989 birincil kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 50 MP Samsung JN1 telefoto kamera ile donatılmış olarak gelecek.

Xiaomi 13, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik bir batarya ile gelecek. Xiaomi 13 Pro, 120W kablolu hızlı şarj destekli 4.820 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Her iki telefon da Surge G1 şarj koruma çipine sahip olacak. Xiaomi 13 serisinin iki cihazı da 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği taşıyacak.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, IR blaster, X ekseni lineer motor, NFC ve IP68 dereceli kasa gibi başka özellikler de sunacak. Xiaomi 13, 189 gram ağırlığında ve 7.98 mm kalınlığında olacak. Deri arka kapaklı modeli 185 gram ağırlığa ve 8.1 mm kalınlığa sahip olacak. Xiaomi 13 Pro, 229 gram (deri arka kapaklı versiyonu 210 gram) ağırlığında ve 8,38 mm kalınlığında (8,7 mm deri arka kapak) olacak. Telefonların renk çeşitleri arasında Uzak Dağ Mavisi (deri), Vahşi Yeşil, Seramik Siyahı ve Seramik Beyazı bulunuyor.

Yeni sızıntı, Xiaomi 13 ve 13 Pro hakkında neredeyse her şeyi ortaya koyuyor. Lansman tarihi yarın, daha fazla detay için Hardware Plus’ı takip etmeyi unutmayın.