Xiaomi, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu 1 Aralık’ta Çin’de tanıtacak. Baz model kompakt bir amiral gemisi olacak ve Pro versiyonu onun daha büyük bir versiyonu olacak. Şimdiye kadar sızdırılan renderlar, her iki cihazın da aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Redmi Note 12 serisi çıkmadan önce, Fenibook bununla ilgili önemli bilgiler paylaşmıştı ve paylaştığı şeyler doğru çıkmıştı. Fenibook, Xiaomi 13 Pro’nun neye benzediğinin sızdırılmış bir görüntüsünü paylaştı .

Xiaomi 13 Pro, sızan görüntüde yeşil bir renge sahip. Cihaz; üçlü kamera ünitesini ve Leica markası altında yerleştirilmiş bir LED flaş ünitesini barındıran kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Xiaomi, dün Xiaomi 13 Pro’nun kavisli kenarlara sahip delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteren bazı Xiaomi 13 serisi teaser’larını da yayınladı.

Xiaomi 13 muhtemelen aynı arka tasarıma sahip olacak. Ancak ön tarafta düz bir ekrana sahip olacak. Her iki cihazın da Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gönderilmesi bekleniyor.

İkinci görselde de görülebileceği üzere Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, en yeni Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformu ile donatılmış olarak gelecek. Şirket, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’da LPDDR5X RAM’in %33 daha fazla performans getireceğini, UFS 4.0’ın ise %100 daha fazla hız sunacağını iddia ediyor.

Xiaomi 13 ikilisinin tam pil kapasiteleri bilinmiyor. Ancak baz modelde 67W hızlı şarj özelliğinin olması beklenirken, Xiaomi 13 Pro sürümünde 120W hızlı şarj sunabilir. Her iki telefonun da 50 MP üçlü kamera ünitesine sahip olması bekleniyor. Xiaomi 13 Pro’nun 1 inç Sony IMX989 lens kullanacağına dair spekülasyonlar yaygın.