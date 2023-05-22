Bu videoda Xiaomi’nin alt markası olan POCO tarafından geliştirilen ve markanın en güçlü telefonu olarak karşımıza çıkan POCO F5 Pro’ya yakından bakıyoruz.

POCO F5 Pro sadece ülkemizde değil, dünyanın tamamında merakla beklenen telefonların başında geliyordu. Tanıtımı yapıldığı andan itibaren büyük ilgi gören telefon sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla herkesi çok cezbetti. Amiral sınıfı 6.67 inç WQHD+ 2K AMOLED 120Hz ekranı, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 12GB RAM ve 256GB depolaması, OIS destekli 8K 24fps video çekebilen kamerası, 5000 mAh 67W Turbo şarj, 30W kablosuz şarj destekli bataryası, stereo hoparlörü ve güncel Android yazılımı ile aranan tüm özellikleri karşılayan bir telefon olmuş.

İlk çıkış fiyatı olarak 18.799 TL belirlenen POCO F5 Pro bu fiyatta daha fazla kalamadı ve güncel olarak fiyatı 19.500 bandına çıkmış durumda. Ancak bu fiyatta bile rakiplerinden geride sayılmaz. Peki siz POCO F5 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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