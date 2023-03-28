Xiaomi 13 Pro ile Xiaomi 12 Pro karşılaştırması ile beraberiz. Bir yıldır ana telefon olarak Xiaomi 12 Pro modelini kullanan Aydoğan, inceleme için gelen Xiaomi 13 Pro’ya geçiş yaptı. Peki kullanımda ve sunduğu farklarda Aydoğan neler söyleyecek? Cevabı videoda!

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Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm

162,9 x 74,6 x 8,4 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Ekran: 6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens)

50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hoparlör: Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos)

Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos) Batarya: 4820 mAh

4820 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi

Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

163,6 x 74,6 x 8,2 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Grafik: Adreno 730

Adreno 730 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos) Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi Batarya: 4600 mAh

4600 mAh Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14