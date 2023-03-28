Xiaomi 13 Pro ile Xiaomi 12 Pro karşılaştırması ile beraberiz. Bir yıldır ana telefon olarak Xiaomi 12 Pro modelini kullanan Aydoğan, inceleme için gelen Xiaomi 13 Pro’ya geçiş yaptı. Peki kullanımda ve sunduğu farklarda Aydoğan neler söyleyecek? Cevabı videoda!
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İçindekiler
Xiaomi 13 Pro vs. Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 ve Leica Farkı Nasıl?
Xiaomi 13 Pro özellikleri;
- Boyut: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Ekran: 6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens)
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos)
- Batarya: 4820 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi
- Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14
Xiaomi 12 Pro özellikleri
- Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
- Batarya: 4600 mAh
- Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14