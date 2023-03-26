Xiaomi 13 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan 13 Pro, markanın ana serisindeki ilk Leica lensli Pro modeli olan telefondaki kamerasından performansına bataryasından tasarımına tüm detayları aktarıyor.

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Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm

Ağırlık: 210 gram

Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 / 256 / 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

Batarya: 4820 mAh

Şarj: 120 Watt