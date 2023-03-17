Sizlere YouTube Topluluk üzerinden hangi amiral gemisi telefonu satın alırsınız diye bir anket açmıştık. Güncel fiyatlarıyla sizler de ankete katılarak kendi oylarınızı bizlerle paylaştınız. Peki yaklaşık 3300 kişinin katıldığı ankette sonuçlar neler çıktı? İnsanlar güncel, Türkiye garantili fiyatlarıyla hangi amiralleri tercih ediyorlar gelin hep beraber bu videoda bakalım.

Siz bir amiral gemisi akıllı telefon alacak olsanız en fazla ne kadar ücret öderdiniz? Ya da amiral gemisi telefon almaya gerek var mı? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Anketin güncel haline göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz: https://www.youtube.com/post/Ugkxz14E3IBgK6qSnDPF02HOuB0rrDn-79G1

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