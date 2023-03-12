Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 13 Pro ile devam ediyor. Özellikle Leica lensleri ile gelen Xiaomi’nin kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en gelişmiş telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

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50 MP ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi, ve 50 MP geniş açı lensi ile gelen 13 Pro, aldığı 136 puan ile 16. sıradan listeye giriş yaptı. 136 fotoğraf ve 129 video puanı ile şaşırtan cihaz, Xiaomi 12S Ultra ve vivo X90 Pro ile aynı puan alıyor. Fakat iPhone 13, 14 serisi, Google Pixel 7 Pro, ve Huawei P50 Pro’dan geride kalırken, halen Xiaomi Mi 11 Ultra’yı geçmeyi başaramadı.

Peki Xiaomi 13 Pro nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Xiaomi 13 Pro kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP, f/1,9, 23 mm (ana)

50 MP, f/2,0, 75 mm (telefoto), 3,2x optik zoom

50 MP, f/2,2, 14 mm (geniş açı), 115 derece

Video

8K (24 fps)

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10

10 bit LOG

Dolby Vision HDR