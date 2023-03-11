Xiaomi 13 serisi dün resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite modelleri sırasıyla 39.000 TL, 28.600 TL ve 16.000 TL fiyatlarla piyasadaki yerini aldı.
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İçindekiler
Xiaomi 13 Serisi Fiyatlarını Beğendik Mi? | Yurtdışı Fiyatları Nasıl?
Bu videoda Eren ve Aydoğan bu üç modelin Türkiye fiyatlarını, Avrupa fiyatları ile karşılaştırarak değerlendiriyor.
İyi seyirler!
Xiaomi 13 Pro özellikleri;
- Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm
- Ağırlık: 230 gram
- Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4820 mAh
- Şarj: 120 Watt
- Fiyat: 39.000 TL
Xiaomi 13 özellikleri;
- Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm
- Ağırlık: 185 gram
- Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 28.600 TL
Xiaomi 13 Lite özellikleri;
- Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm
- Ağırlık: 171 gram
- Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Grafik: Adreno 644
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 16.000 TL