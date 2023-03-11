Xiaomi 13 serisi dün resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite modelleri sırasıyla 39.000 TL, 28.600 TL ve 16.000 TL fiyatlarla piyasadaki yerini aldı.

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Bu videoda Eren ve Aydoğan bu üç modelin Türkiye fiyatlarını, Avrupa fiyatları ile karşılaştırarak değerlendiriyor.

İyi seyirler!

Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm

162.9 x 74.6 x 8.4 mm Ağırlık: 230 gram

230 gram Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3 Batarya: 4820 mAh

4820 mAh Şarj: 120 Watt

120 Watt Fiyat: 39.000 TL

Xiaomi 13 özellikleri;

Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm

152.8 x 71.5 x 8.0 mm Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

50 MP + 10 MP + 12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3 Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Fiyat: 28.600 TL

Xiaomi 13 Lite özellikleri;

Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm

159.2 x 72.7 x 7.2 mm Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Grafik: Adreno 644

Adreno 644 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP

50 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2 Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Fiyat: 16.000 TL