Xiaomi 13 serisi yarın itibarıyla satışa çıkıyor. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin satışa çıkacağı bu durumda Xiaomi 13 Pro modeli de ofisimize ulaştı. Biz de hemen kutusunu açarak temel bilgileri aktarıyoruz.
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İçindekiler
XIAOMI 13 PRO ELİMİZDE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Pro özellikleri;
Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm
Ağırlık: 210 gram
Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Grafik: Adreno 740
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 / 256 / 512 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
Batarya: 4820 mAh
Şarj: 120 Watt