Xiaomi 13 serisi yarın itibarıyla satışa çıkıyor. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin satışa çıkacağı bu durumda Xiaomi 13 Pro modeli de ofisimize ulaştı. Biz de hemen kutusunu açarak temel bilgileri aktarıyoruz.

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Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm

Ağırlık: 210 gram

Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 / 256 / 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

Batarya: 4820 mAh

Şarj: 120 Watt