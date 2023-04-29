Xiaomi’nin orta üst segmente konumlandırdığı ana serinin Lite versiyonları birçok kişi tarafından seviliyor. 11 Lite ile başlayan serüven bu sene 13 Lite ile devam ediyor. Sürekli gelişen kamera sistemleri arasında herhangi bir fark oluğ olmadığını ise bu tarz videolar ile sizlere göstermek istiyoruz.

Bu videoda ise yeniden eskiye sırasıyla Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11 Lite 5G NE ve Xiaomi 11 Lite modellerinin video performanslarını denedik. Peki sizce aralarında en iyi video çeken kamera hangisi? Size göre hangi telefonun kamera ve mikrofon performansı daha iyi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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