Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin’de Xiaomi 13 serisi telefonlarını piyasaya sürdü. Xiaomi 13 serisi, şu an itibariyle, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere iki akıllı telefondan oluşuyor. Şimdi, Xiaomi’nin yakında 13 serisi altında başka bir akıllı telefon daha tanıtacağı görülüyor: Xiaomi 13 Lite. Seleflerine benzer şekilde, Xiaomi 13 Lite da orta sınıf bir akıllı telefon olacak. Lansman öncesinde, yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Lite’ı Google Play Console veritabanında görüntlendi.

Xiaomi 13 Lite Google Play Console veritabanı listesi, cihazın kod adının Ziyi olduğunu ortaya koyuyor. Son listeleme, Xiaomi 13 Lite’ın yeniden markalanmış bir Xiaomi Civi 2 olacağını bir kez daha doğruluyor. Farkında olmayanlar için, ilk olarak birkaç ay önce IMEI veritabanı listelemesi yoluyla ortaya çıktı. Xiaomi 13 Lite Google Play Console listelemesi, cihazın Xiaomi Civi’ye benzeyen tasarım görüntüsünü göze çarpıyor.

Xiaomi 13 Lite Google Play Console listesi, cihazın 1080 × 2400 piksel çözünürlüğe ve 440ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekran paneline sahip olacak. Listeleme ayrıca yaklaşmakta olan yeni Xiaomi 13 serisi telefonu Qualcomm SM7450 işlemci ve Qualcomm Adreno 644 GPU ile beraber gelecek.

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Google Play Console listesinde ortaya çıkan ayrıntılar, yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Lite’ın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından destekleneceğini doğruluyor. Snapdragon 7 Gen 1, 4nm üretim sürecinde üretildi ve beraberinde 2.4GHz’e kadar tepe frekansına sahip sekiz çekirdekli bir CPU getiriyor. Listeleme ayrıca Xiaomi 13 Lite’ın 8GB RAM ile gelecek.