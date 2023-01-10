Xiaomi’nin alt markası Redmi’den yeni telefonlar gelmeye tam gaz devam ediyor. Note 12 serisi ile büyük sükse yakalayan firmanın yakında Redmi Note 12 Turbo modelini tanıtacağı söyleniyor. Geçen hafta Redmi Çin dışında Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G ve Note 12 Pro+ 5G modellerini duyurmuştu. Görünüşe göre seriye yeni bir üye katılacak.

Sızıntıları ile bilinen Kacper Skrzypek, serinin dördüncüsü olacak Redmi Note 12 Turbo’nun varlığını doğruladı. Skrzypek, Redmi Note 12 Turbo’nun kod adının “mermer” olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bir Qualcomm Snapdragon yongası tarafından desteklendiğini söyledi. Ne yazık ki, damperli cihaz hakkında başka bir bilgiye sahip değil.

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Skrzypek’e göre Redmi Note 12 Turbo, Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Yakın zamanda Çin’de piyasaya sürülen Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition’ın yeniden markalanmış versiyonu olmayacağı da belirtiliyor. Özellikler açısından orta segment bir Snapdragon yonga setinden gücünü alması beklenen telefonun 12 GB RAM‘e kadar çıkan sürümünün olabileceği de belirtiliyor.

Şimdilik bu telefon hakkında konuşmak için erken. Ancak Redmi’nin son dönemdeki politikasını göz önünde bulundurursak bu telefonun orta-üst segment arasında konumlandırılmasını bekleyebiliriz. Çinli teknoloji devi görünüşe göre 2023 yılında Avrupa pazarına daha fazla yatırım yapacak.

Ülkemize Redmi Note 12 serisinin ne zaman ve ne kadardan geleceği şimdilik bilinmiyor. Çin’deki seriden farklı ve daha iyi bir şekilde Avrupa pazarına gelen yeni seri Redmi’nin politikasında değişiklik yaptığının en büyük göstergesi.